473 neue Handwerksmeister für die Region

473 neue Meisterinnen und Meister aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm haben ihren Abschluss gefeiert. Mit dem Meisterbrief in der Tasche dürfen sie sich nicht nur international verständlich Bachelor Professional nennen ‐ sie sind auch gesuchte, hochqualifizierte Fachkräfte.

Die Nachwuchshandwerker haben ihre Meisterprüfung in den unterschiedlichsten Gewerken absolviert: Neben den zahlreichen Kfz-Mechatronikermeistern (89) haben viele auch im Tischler- (39), Zimmerer- (40) und im Friseurhandwerk (38) die Meisterprüfung abgelegt. Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, hat die Zeugnisse an die besten Meisterinnen und Meister übergeben. Er sagt: „Der Meisterbrief macht unsere Handwerkerinnen und Handwerker zu Profis, Experten und Kennern. Ohne ihre handwerklichen Fähigkeiten und ihr Wissen können die großen Transformations- und Modernisierungsziele in Deutschland und unserer Region nicht gelingen.“

Der Meisterbrief macht Handwerkerinnen und Handwerker aber nicht nur zu qualifizierten Fachkräften ‐ in vielen Gewerken ist er auch die Grundlage für eine Betriebsgründung oder -übernahme. Statistisch gesehen wagt jeder dritte Meisterabsolvent innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Prüfung den Schritt in die Selbstständigkeit. Um sie in dieser Entscheidung finanziell zu unterstützen, hat das Land Baden-Württemberg die Meistergründungsprämie eingeführt. Wer sich innerhalb eines Jahres nach erfolgreich abgelegter Prüfung selbständig macht, kann davon profitieren. Krimmer

Auch bei der Meisterprämie in Höhe von 1500 Euro, die Absolventen erhalten können, hält die Handwerkskammer eine Erhöhung für angebracht. Sowohl in Bayern als auch in Hessen haben die Landesregierungen angekündigt, das Meisterstudium im Handwerk stärker zu fördern. Durch eine Erhöhung der Meisterprämie sollen junge Menschen ein Meisterstudium absolvieren können, ohne zusätzliche Kosten selbst tragen zu müssen. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, sagt: „Das ist ein Zeichen der Wertschätzung und ein Schritt hin zu echter Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Es ist ganz einfach: Ohne Meisterinnen und Meister im Handwerk muss der Kunde länger warten und für knappes Handwerk mehr bezahlen.“

Meisterinnen und Meister im Gebiet der Handwerkskammer Ulm nach Landkreisen: Ostalbkreis: 29; Landkreis Heidenheim: 20; Alb-Donau-Kreis: 41; Stadtkreis Ulm: 14 ; Landkreis Biberach: 54; Landkreis Ravensburg: 66; Bodenseekreis: 20.

Bestmeister 2023 aus dem Ostalbkreis: Annalena Klompmaker, Gold- und Silberschmiedemeisterin aus dem Ostalbkreis; Jeremia Hirsch, Maler- und Lackierermeister aus dem Ostalbkreis; und Fauzi Musliu, Werkstein- und Terrazzohersteller-Meister aus dem Ostalbkreis.