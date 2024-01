47 Talente dürfen weiter zum Landeswettbewerb

Mit vielen Erfolgen ist der 61. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der vom 26. bis zum 28. Januar in Steinheim am Albuch ausgetragen wurde, zu Ende gegangen. Insgesamt 94 Kinder und Jugendliche nahmen bei dem Musikwettbewerb teil und zeigten tolle Leistungen.

Von Lorch bis Ellwangen, von Giengen bis Aalen: Aus ganz Ostwürttemberg kamen am vergangenen Wochenende musikbegeisterte Kinder und Jugendliche in die Musikschule nach Steinheim am Albuch und stellten sich beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ der Jury. Bei den Vorspielen beeindruckten die jungen Talente und konnten sich über tolle Erfolge freuen. Insgesamt 47 der 94 Teilnehmer erhielten eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der im März in Offenburg und Meckenbeuren stattfinden wird.

Die Kategorien des Wettbewerbs wechseln alle drei Jahre. Dieses Jahr wurden die Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Musicalgesang und Orgel als Solo-Kategorie gewertet. Duos gingen in den Kategorien Klavier vierhändig und Klavier und Streichinstrument an den Start. Auch die Schlagzeuger gingen im Ensemble in den Wettbewerb. Die Durchführung des Regionalwettbewerbs Ostwürttemberg wird ermöglicht durch die Unterstützung der Kreissparkasse Ostalb und der Kreissparkasse Heidenheim, der Städte Aalen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd, Heidenheim und Giengen/Brenz sowie des Landkreises Heidenheim und des Ostalbkreises.

Ergebnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unserem Verbreitungsgebiet, Duo: Klavier und ein Streichinstrument, AG V: Charles Kayser, Aalen: 25 P, 1. mit WL; Johanna Wittich, Aalen: 25 P, 1. mit WL; Julian Betz, Waldstetten: 24 P, 1. mit WL;

Blockflöte, AG IB: Jiayu Yang, Essingen: 24 P, 1.; Jiamo Yang, (Klavierbegleitung), Essingen: 24 P, 1.; Jiarui Yang, Essingen, 23 P, 1.; AG II: Lauren Bauder, Dewangen: 23 P, 1. mit WL; Tabea Kalden, Essingen: 22 P, 1.; Fiona Habrom, Essingen: 21 P, 1.; Jiawen Yang, Essingen: 20 P, 2.; AG III: Jonas Habrom, Essingen: 25 P, 1.mit WL;

Querflöte, AG IV: Sofia Fedosenko, Aalen: 23 P, 1. mit WL;

Klarinette, AG II: Jonathan Meiborg, Aalen: 24 P, 1. mit WL; AG IV: Florian Schindler, Aalen: 20 P, 2.; AG VI: Patricia Hirt, Schwäbisch Gmünd: 25 P, 1. mit WL;

Trompete/Flügelhorn, AG IV: Frank Mahler, Aalen: 20 P, 2.; Tenorhorn, Bariton, Eufonium, AG IA: Jacob Gross, Rainau: 25 P; Tuba, AG IV: Benjamin Funczik, Ellwangen: 25 P, 1. mit WL; Posaune, AG III: Matthias Heinz, Obergröningen: 22 P, 1.; Noah Häcker, Aalen: 25 P, 1. mit WL; Saxofon; AG IA: Maximilian Hafner, Neresheim: 23 P, 1.; AG IB: Matheo Hesemann, Aalen: 24 P, 1.; AG II: Alexander Fedosenko, Aalen: 25 P, 1. mit WL; Horn, AG IA: Emanuel Sekler, Ellwangen: 25 P, 1.; Josefine Kühnle (Klavier), Ellwangen: 25 P, 1.; AG IB: Jakob Humpf, Ellwangen: 25 P, 1.; Madlin Kühnle (Klavier), Ellwangen: 25 P, 1.; AG II: Cosima Häcker, Aalen: 25 P, 1. mit WL;

Gitarre, AG IB: Anna Brinning, Aalen: 23 P, 1.;

Musical, AG VI: Ann-Sophie Bengelmann, Unterschneidheim: 23 P, 1. mit WL.

Schlagzeug -Ensemble, AG III: Alexander Fedosenko, Aalen: 25 P, 1. mit WL; Aaron Schuster, Abtsgmünd: 25 P, 1. mit WL; Noah Buchmann, Aalen: 25 P, 1. mit WL; Fabian Hirschmann, Aalen: 25 P, 1. mit WL; Gustav Ellenrieder, Aalen: 25 P, 1. mit WL.