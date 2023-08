„Ist es schon so weit?“, die Frage hört Oberbürgermeister Frederick Brütting derzeit öfter. Tatsächlich, die 47. Reichsstädter Tage stehen vor der Tür. In einer Woche schon, von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. September, steigt das größte Stadtfest der Region. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag im Napoleonzimmer des Alten Rathauses machten die Verantwortlichen für die Organisation Lust auf ein familienfreundliches und nachhaltiges Fest für „die Aalener und alle, die im Herzen Aalener geblieben sind“.

Eine besondere Bedeutung für Aalen haben die Reichsstädter Tage schon, seit sie 1975 das erste Mal stattfanden. Die Corona–Pandemie, derentwegen sie in den Jahren 2020 und 2021 ausfallen mussten, habe die Freude darüber, sich wieder uneingeschränkt treffen und wieder feiern zu dürfen, noch verstärkt, erklärte der OB: „Und das werden wir auch tun.“

Die Eröffnung der Reichsstädter Tage durch Oberbürgermeister Frederick Brütting ist am Freitag, 8. September, um 19 Uhr auf dem Gmünder Torplatz. Den musikalischen Auftakt gestaltet das Städtische Orchester Aalen gemeinsam mit der Kochen Clan Pipe Band und dem Spielmannszug der Feuerwehr Aalen. Neu dabei sind der Musikverein Fachsenfeld und der Jugendchor des Liederkranzes Unterrombach, ConTakt. Die Musiker und Vereine werden gemeinsam auf den Gmünder Torplatz einziehen. Auch die Lästermäuler der Aalener Fastnachtszunft sind Teil der Eröffnung. Sie singen das Oalemer Lied und repräsentieren die historischen Figuren der Stadtgeschichte. Pfarrer Wolfgang Sedlmeier und Dekan Ralf Drescher werden einen Friedensgruß aussprechen. Es moderiert Bernd Czich. Eine Gebärdendolmetscherin übersetzt erstmals die Eröffnung.

Auf insgesamt neun Bühnen gibt es ein vielfältiges Programm. Überall wird Musik gemacht, sowohl von alten Bekannten der Reichsstädter Tage wie „Gerda“, „No Exit“ oder „Diebold on Kollega“, als auch von neuen Bands. Als Highlight hebt die Stadt „The Pony Cars“ am Samstagabend auf dem Gmünder Torplatz und die „Dirndl Dock Band“ mit Frontfrau Stefanie Hertel beim Abschlusskonzert am Sonntagabend auf dem Spritzenhausplatz hervor. Auf dem Marktplatz wandern am Freitag– und Samstagabend sogenannte „Walking Acts“ über den Platz und bespielen immer neue Standorte.

Weit mehr als 30 Vereine beteiligen sich außerdem am musikalischen und sportlichen Tagesprogramm, und das auf mehr Bühnen verteilt als bisher. Insgesamt gestalten 16 Musikvereine, 16 Sportvereine und vier Tanzschulen die Aufführungen. Da die Marktplatzbühne verkleinert werden musste, erklärte die stellvertretende Kulturamtsleiterin Franziska Deppisch, seien für die Auftritte der Musikvereine fast alle Bühnen der Stadt einbezogen worden, auch wieder die am Spritzenhausplatz.

Außerdem gibt es als Besonderheit in diesem Jahr eine neue, dritte Sportbühne auf dem Rathausvorplatz. Hier werde auch die TSG Hofherrnweiler mit ihrem traditionellen Kässpätzle–Stand zu finden sein, betonte Kulturamtsleiter Dr. Roland Schurig. Der bisherige Standort in der Reichsstädter Straße falle aufgrund von Bauarbeiten vorübergehend weg. „Auf dem Rathausplatz ist die TSG ganz leicht zu finden“, freute sich Schurig über den Ersatzstandort, „und man findet dort Gelegenheit sowohl zum Essen, zum gemütlichen Sitzen als auch zum Anschauen der Sportdarbietungen.“

„Die Reichsstädter Tage sind immer auch ein Ort des Ehrenamts“, lobte OB Brütting. „Viele packen mit an“, natürlich auch bei Essen und Getränken. An insgesamt rund 120 Ständen werden „schwäbische Spezialitäten und internationale Köstlichkeiten angeboten“, heißt es in der Pressemeldung der Stadt Aalen zum Stadtfest.

Am Sonntag um 10.30 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst auf dem Spritzenhausplatz. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Bernhard Richter, Pfarrer Wolfgang Sedlmeier und Dekan Ralf Drescher gestaltet und vom Aalener Kirchenchor unter Leitung von Thomas Haller sowie dem Posaunenchor umrahmt. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Stadtkirche statt.

Aus den Partnerstädten werden diesmal besonders viele Gäste erwartet, insgesamt rund 130. „Aalen hat Freunde in der ganzen Welt“, sagte Brütting dazu erfreut. Bereits am Donnerstag, 7. September, werden sich die Delegationen aus Cervia, Saint–Lô, Tatabánya, Saint Ghislain und Vilankulo an einer Klimakonferenz beteiligen, für die der Aalener OB bei den Reichsstädter Tagen im vergangenen Jahr den Boden bereitet hatte. Ziel sei, sich über den Klimawandel und die Anpassung an seine Folgen auszutauschen, voneinander zu lernen und sich zu verpflichten, gegen den Klimawandel vorzugehen. Am Freitag, 8. September, soll um 16.30 Uhr bei einer öffentlichen Abschlussveranstaltung eine gemeinsame Erklärung aller teilnehmenden Städte unterzeichnet werden. Nicht vertreten sein wird einzig Antakya — zu der existenziellen Not, die im Gebiet Hatay nach dem verheerenden Erdbeben immer noch herrsche, komme aktuell starker Regen, deshalb sagte die Stadtspitze ihre Reise nach Aalen ab.

Nicht umsonst ist der Stadt bei ihrem Fest denn auch die Nachhaltigkeit ein besonderes Anliegen. Um Abfall zu vermeiden, sind Plastikgeschirr, -besteck und -becher nicht gestattet, auch keine Getränke in Dosen. Stattdessen gibt es richtiges Geschirr und ein Pfandsystem.

Um die umweltfreundliche Mobilität zu fördern, gibt es in diesem Jahr zwei Fahrradparkplätze. Außerdem wird der kostenlose Buspendelverkehr auf den Freitag ausgeweitet. Der Zuschuss zum Reichsstädter Tage–Buspass wurde erhöht.

Neu bei den Reichsstädter Tagen ist ein Programm für Familien, Kinder und die Aalener Musikszene auf dem Kubus–Platz. Da in diesem Jahr die Rathaussanierung und die Vorarbeiten für die Wiederherstellung des Gaulbads laufen, sei ein Aufbau wie sonst üblich an den Reichsstädter Tagen hinterm Rathaus nicht möglich, hieß es bei der Pressekonferenz im Alten Rathaus. Als Alternative stellten Marie–Sophie Gartenmeier und Franziska Deppisch vom Kulturamt ein neues Programm auf dem kleineren Kubus–Parkplatz vor. Am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 15.30 Uhr läuft auf der Bühne dort ein Mitmachprogramm für kleinere Kinder, erklärte Marie–Sophie Gartenmeier. Es gibt eine Hüpfburg und eine Spielstraße der Aalener Sportallianz. Am Sonntag von 11 bis 13 Uhr ist außerdem ein Ballonkünstler auf dem Familienplatz. Auch das Angebot an Snacks, Süßem und Speisen orientiert sich am Familienbedarf. So gibt es Slush–Eis und ein Kaffee–Mobil. Außerdem, ergänzte Franziska Deppisch, wird der Kubus–Platz den Newcomern und Local Heroes aus Aalen eine Bühne für ihre Musik bieten. Das Aalener Bandcamp gestaltet den Freitagabend, die A–Band bietet am Samstagabend Rock–Cover, und junge Bands vom Kollektiv K übernehmen den Sonntag.

Offen ist laut Kulturamtsleiter Dr. Roland Schurig noch, wie sich der traditionelle Vergnügungspark, der sonst immer auf dem Rathausparkplatz stattfindet, diesmal gestalten wird. „Wir sind hier in engem Austausch mit der Schaustellerfamilie Kübler“, erklärte er beim Pressegespräch. In diesem Jahr 2023 werde es für Karussell, Zuckerwatte und Co. eine Sonderlösung geben.

Die Reichsstädter Tage sind Anlass für den ersten verkaufsoffenen Sonntag der Saison in der Region am 10. September von 13 bis 18 Uhr. Es sei ein „Highlight für Aalen City aktiv (ACA)“, wie der Vorsitzende des Innenstadtvereins, Josef Funk, bei der Pressekonferenz zum Stadtfest betonte. „Es ist wichtig, dass wir den auswärtigen Gästen die tollen Angebote in Aalen zeigen können“, sagte Funk. So wenig der ACA eine Öffnung der Geschäfte an jedem Sonntag befürworte, so sehr schätzten die Innenstadthändler die Gelegenheit, sich an diesem besonderen Sonntag präsentieren zu können. Auch die Mitarbeitenden seien dazu gern bereit, und ihr Einsatz werde auch entsprechend honoriert.

Citymanager Reinhard Skusa wies darauf hin, dass am Dienstag, 5. September, mit dem Juwelier Treuter ein neues inhabergeführtes Geschäft in der Innenstadt eröffnen werde, und das in einem von Investor Andreas Seydelmann und dem Kollektiv K „mit großer Liebe und Aufwand gestalteten“ Gebäude in der Reichsstädter Straße, nunmehr „das schönste Haus von Aalen“, so Skusa mit einem Lächeln.

Das Aalener Urweltmuseum kann am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr Tage kostenlos besichtigt werden. Ausgewählte Objekte laden ausdrücklich zum Anfassen ein. Vor dem Museum gibt es außerdem einen Stand der Geo–Gruppe Ostalb. Hier kann man unter anderem selbst gefundene Mineralien und Fossilien bestimmen lassen. Die Technik der Fossilienpräparation wird vorgeführt, und bei einer Tombola können Urzeitfunde der Region gewonnen werden.

Marita Hermann vom Bund der Selbstständigen (BdS) betonte, dass der BdS seit dem Beginn 1975 bei den Reichsstäder Tagen mit im Boot sei und das Stadtfest mitfinanziere, etwa bei der Bezuschussung des Buspendelverkehrs.

Der kostenlose Buspendelverkehr von den Parkplätzen beim Berufsschulzentrum, bei Alfing, bei der Erlau (Parkplatz Aldi), bei RUD, beim Festplatz Unterrombach und beim Parkhaus Rohrwang fährt alle 15 bis 20 Minuten in die Innenstadt. Neu ist das Angebot am Freitag von 18.30 bis 23.55 Uhr, außerdem verkehren die Busse am Samstag von 15 bis 23.55 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Zum Reichsstädter–Tage–Bus–Pass hat die Stadt den Zuschuss erhöht. Auch der Bund der Selbstständigen bezuschusst den Pass. Er kostet für Erwachsene 3,50 Euro und für Kinder bis zehn Jahre 2,20 Euro und ist von Freitag um 18 Uhr bis Sonntagabend für beliebig viele Fahrten innerhalb des Stadtgebiets gültig.

In diesem Jahr gibt es zwei Fahrradparkplätze. Der bewachte Fahrradparkplatz vom ADFC befindet sich wieder im südlichen Stadtgraben. Der Fahrradparkplatz ist in den folgenden Zeiten bewacht: Freitag, 18 bis 23 Uhr, Samstag, 11 bis 23 Uhr, und Sonntag, 11 bis 20 Uhr. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit das Fahrrad auf dem Westparkplatz gegenüber Kubus–Platz in einer eingezäunten Fläche abzustellen.

Zur Sicherheit werden die Plätze mit erhöhtem Besucheraufkommen wie bereits 2022 mit Kameras überwacht. Die Bilder werden in die Sicherheitszentrale im kleinen Sitzungssaal übertragen. Eine Gesichtserkennung ist nicht möglich, es findet keine Aufzeichnung der Bilddaten statt, so die Stadt. Zudem gibt es Sicherheitspersonal an allen Zugängen und Zufahrten zum Veranstaltungsgebiet. Sicherheitsdienst, Polizei und Gemeindevollzugsdienst werden gemeinsam auf Streife sein.

Weitere Informationen zu den Reichsstädter Tagen unter www.aalen–kultur.de/reichsstaedter–tage