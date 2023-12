4000 Euro Spende für das „FiftyFifty-Taxi“

Die Carl Zeiss AG sponsert mit 4000 Euro die Verkehrssicherheitsaktion „FiftyFifty-Taxi“. Dieses Projekt soll dazu beitragen, dass junge Menschen am Wochenende nachts sicher nach Hause kommen. Der Preis für das Taxi richtet sich nicht nach der Anzahl der Personen, sondern nach den gefahrenen Kilometern. Daher bietet sich das „FiftyFifty-Taxi“ besonders für Gruppen an, die sich den Fahrpreis teilen. Die kaufmännische Ausbildungsleiterin der Carl Zeiss AG, Birgitt Heine, überreichte die Spende im Beisein von Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität des Landratsamts an Landrat Joachim Bläse.