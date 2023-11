40 Studierende feiern bei ihrer Graduiertenfeier

Die Studiengänge Bachelor Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Master Mittelstandsmanagement (MM) an der Hochschule Aalen freuen sich über ihre diesjährigen Absolventinnen und -absolventen. Im Rahmen einer feierlichen Graduiertenfeier wurden 40 Studierende am mit den besten Wünschen für die Zukunft in das Berufsleben verabschiedet. Höhepunkt der Graduiertenfeier war die Ehrung der Absolventenbesten im Bachelor und Master. Zusammen mit Ralf-Christian Härting (Studiengangsverantwortlicher im Master MM) überreichte Studiendekan Eugen May die Ehrungen und Geschenke an die Studiengangsbesten. Im Master Mittelstandsmanagement konnte sogar vier Mal die Note 1,4 erlangt werden.