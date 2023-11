4:4 –Verrücktes Spiel in Zöbingen

Was für ein irres Spiel haben sich der FSV Zöbingen und die Eintracht Kirchheim/Dirgenheim da geliefert? Acht Tore und dennoch kein Sieger. Bereits nach 40 Minuten führte der Gast mit 3:0 und muss dennoch am Ende mit einem Punkt leben. Der Verfolger aus Ellwangen hat dagegen einen Rückschlag erlitten und muss den zweiten Platz an den SSV Aalen abtreten.

Kreisliga A II: Abtsgmünd ‐ Westhausen 3:1 (1:1). Tore: 1:0 A. Meyer (3.), 2:0 F. Frank (8.), 2:1 T. Köhler (24.), 3:1 C. Schmid (50.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Adelmannsfelden ‐ SSV Aalen 0:2 (0:2). Tore: 0:1 N. Bagaric (12.), 0:2 M. Omeirat (31.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Röhlingen ‐ Bopfingen 2:3 (2:1). Tore: 0:1, 2:2, 2:3 K. Dag (25., 57., 86.), 1:1, 2:1 M. Veit (30., 41.). Bes. Vork.: Rote Karte P. Glenk Bopfingen (90.+5). Die erste Hälfte war ausgeglichen. Der FCR ging dennoch mit einer 2:1-Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte hatte der TVB mehr vom Spiel und nimmt einen nicht unverdienten Sieg mit nach Hause.

Kerkingen ‐ Ellwangen 2:1 (1:1). Tore: 1:0 T. Müller (14.), 1:1 A. Oyarazi Etudaiye (18.), 2:1 J. Saur (90.+1). Reserven: 1:1. In einem schnellen Spiel ging Kerkingen in Führung. Der FC glich kurz nach der Führung aus. In der zweiten Halbzeit spielte Ellwangen gut und Kerkingen machte aber das Tor in der Nachspielzeit.

Pfahlheim ‐ Elchingen 1:2 (0:0). Tore: 0:1 L. Gold (66.), 0:2 S. Pilz (83.), 1:2 M. Handschuh (90.+2). Ein knapper Sieg der Gäste durch eine effektive Chancenverwertung. Pfahlheim ließ zu viele Chancen ungenutzt und verlor dadurch sein Heimspiel.

Jagstzell ‐ Unterschneidheim 1:1 (0:1). Tore: 0:1 F. Kuhnhaus (20.), 1:1 T. Ziegler (75.). Reserven: 1:2. Unterschneidheim startete besser ins Spiel und war auch in der Anfangsphase präsenter. Nach einem Eckballl, der unzureichend geklärt werden konnte, geriet der Ball vor die Füße von Florian-Roland Kuhnhaus, der zur zur Führung traf. In der zweite Hälfte war Jagstzell deutlich überlegen und am Drücker. Timo Ziegler fälschte nach einem Schuss von Max Rettenmeier unhaltbar für den gegnerischen Torhüter zum verdienten Ausgleich ab. Unterm Strich eine gerechte Punkteteilung.

U. Wasseralfingen ‐ Hüttlingen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Freimuth (77.), 0:2 Fetzer (80.). In einem anspruchsvollen Spiel hielt die Union in der ersten Hälfte gut mit und erarbeitete sich die eine und andere Torchance. In Hälfte zwei war der Tabellenführer das etwas bessere Team und gewann nicht unverdient.

Zöbingen ‐ Kirchh./Dirgenh. 4:4 (1:3). Tore: 0:1 C. Schindele (13.), 0:2, 2:4 H. Stephan Guyot (16., 70.), 0:3 M. Bosch (40.), 1:3 S. Waizmann (42.), 2:3 T. Kohnle (65.), 3:4 H. Dischinger (77.), 4:4 E. Konetzky (88., FE). Zöbingen machte in der ersten Halbzeit zu viele Fehler, die von der Gästemannschaft eiskalt durch Kontertore bestraft wurden. In der zweiten Halbzeit traten die Hausherren sicherer auf und konnten sich in einem unterhaltsamen Spiel ein verdientes Unentschieden erspielen.

Kreisliga A III: ASV Heidenheim ‐ Härtsfeld 3:2 (2:1). Tore: 0:1 A. Halilagic (16.), 1:1 Hoxhaj (18.), 2:1 Steinmetzer (42.), 3:1 Maligi (52.), 3:2 M. Mehonic (90+4.). Reserven: 2:2.

Königsb./Oberkochen ‐ Großkuchen 4:0 (2:0). Tore: 1:0 M. Hessenauer (2.), 2:0, 3:0, 4:0 R. Renko (25., 48., 80.).

Rosenberg lässt nicht locker

In den Staffeln der Fußball-Kreisliga B hat es wieder einige torreiche Partien gegeben.

Kreisliga B II: Lautern II ‐ Hüttlingen II 3:6 (3:4). Tore: 0:1 Eigentor, Hartung (2.), 0:5 M. Buck (17.), 0:3 F. Balle (23.), 1:3 Kurzendörfer (24.), 2:3 Enssle (33.), 3:3 Lehmann (34.), 3:4 Eigentor, Will (38.), 3:5 D. Wiedenhöfer (78.), 3:3 M. Hieber (85.).

Mögglingen II ‐ SSV Aalen II 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Wölz (47.), 1:1 A. Koose (59.).

Essingen II ‐ FSC Heidenheim 2:0 (1:0). Tore: 1:0 E. Gschwind (34.), 2:0 M. Richter (90+2., FE).

Fachsenf./Dew. ‐ Bartholomä 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Kühnhöfer (10.), 0:2 Krieg (13., FE).

Kreisliga B III: Neuler II ‐ Schloßberg 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Schwabsb.-Buch II ‐ Nordh.-Zippl. 0:6 (0:4). Tore: 0:1, 0:2, 0:5 F. Humpf (11., 12., 59.), 0:3 P. Bronner (13.), 0:4 L. Kirschner (18.), 0:6 J. Seidel (60.).

Lauchheim II ‐ Schrezheim 1:4 (1:2). Tore: 1:0 M. Zawinul (7.), 1:1, 1:2 D. Schmid (12., 35.), 1:3, 1:4 A. Friz (83., 84.).

Dalkingen ‐ Eigenz.-Ellenb. 1:2 (0:1). Tore: 0:1 D. Früh (14.), 1:1 S. Muck (87.), 1:2 T. Kailer (90+3., FE). Reserven: 2:2.

Tannh./Stödtlen ‐ Lippach 2:3 (0:2). Tore: 0:1 T. Rapp (25.), 0:2 N. Dohnt (42.), 1:2 C. Janka (53.), 2:2 F. Wille (58.), 2:3 M. Zick (85.). Reserven: 5:0.

Eggenrot ‐ Rosenberg 2:6 (2:2). Tore: 1:0, 2:2 L. Dreher (2., 33. beide FE), 1:1, 2:5 B. Rathgeb (27., 76. FE), 1:2 D. Hirschle (28.), 2:3 C. Engelhard (55.), 2:4 M. Greiner (59.), 2:6 N. Nagler (81.).

Rött./Oberd./Aufh. ‐ Riesbürg 2:0 (1:0). Tore: 1:0 M. Simitz (17.), 2:0 A. Bannert (85.).

Wört ‐ Neunh./Rindelb. 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Y. May (56., FE), 2:0 S. Bronner (90+7.). Reserven: 1:7.

Kreisliga B IV: Heldenf./Heuchl. II ‐ Ohmenh./Dorfm. III 2:2 (0:1). Tore: 0:1 J. Eberhardt (35., FE), 1:1 Grosshans (55.), 2:1 Albrecht (76.), 2:2 S. Krätschmer (86.).

Königsbr./Oberk. II ‐ Kösingen 2:1 (0:1). Tore: 0:1 J. Reiter (20., FE), 1:1 Y. Majer (56.), 2:1 S. Opferkuch (90+4.).

Unterkochen II ‐ Waldhausen II 0:2 (0:1). Tore: Claudius Eiberger (35., 87.).

Nattheim II ‐ Auernh./Neresheim II 4:5 (1:3). Tore: 0:1, 1:3, 1:4 M. Brenner (9., 45., 50.), 1:1, 2:4 Meschke (10., 51.), 1:2, 2:5 L. Prencipe (25., 56.), 3:5 Weisshaupt (65., FE), 4:5 Burr (90.).

Ebnat ‐ Bissingen 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Benz (15., FE), 0:2, 1:3 Dörflinger (21., 86.), 1:2 Eigentor, Blaich (53.), 2:3 M. Schurr (89.). Reserven: 3:2.