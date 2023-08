Bis 3 Uhr am Sonntagmorgen musste ein 32–Jähriger auf richterliche Anweisung in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er in der Aalener Innenstadt Passanten angepöbelt hatte. Nachdem der betrunkene Mann von Beamten des Aalener Polizeireviers angesprochen wurde, reagierte er sofort aggressiv und wollte auch seine Personalien nicht angeben. Einem gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, weshalb er letztlich mit zur Dienststelle genommen wurde.