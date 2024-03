Mehr als 30.000 Euro hat die Valentinstags-Verdopplungsaktion der Kreissparkasse Ostalb auf der Online-Spendenplattform WirWunderOstalb erbracht. 14.444 Euro hat die Sparkasse dazu beigetragen. Insgesamt wurden inzwischen fast 1,75 Millionen Euro über WirWunder auf der Ostalb gespendet. 175 gesellschaftlich wichtige Projekte sammeln aktuell Spenden auf der Plattform.

Die erfolgreichsten Projekte kamen dieses Mal von den „Nuilermer Schlierbachfetzer“, dem Förderverein des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen, der Kyffhäuser Schützenkameradschaft Wißgoldingen, dem TSV Hüttlingen und dem Gmünder „Haus der Hoffnung - Hilfe für Nepal“, die sich zwischen 1.525 und 2.750 Euro vom Verdopplungsbudget sicherten. Insgesamt haben dieses Mal 30 verschiedene Projekte von den Spenden profitiert.

Vom Klettergerüst bis zum Musikinstrument

Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir seit dem Start unserer Online-Spendenplattform im September 2017 gemeinsam mit zahlreichen Spenderinnen und Spendern über eindreiviertel Millionen Euro gesammelt haben. Die unglaubliche Vielfalt an Projekten und Initiativen auf WirWunderOstalb ist dabei immer wieder beeindruckend. Und auch, dass mit Hilfe der zahlreichen Spender und der Zuschüsse und Aktionen der Sparkasse schon Hunderte Vorhaben erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Vom Klettergerüst im Kindergarten und der Tischtennisplatte auf dem Schulhof über Kostüme, Uniformen oder Sportbekleidung bis hin zu Musikinstrumenten, vereinseigenen Fahrzeugen und sogar ganzen Vereinsheimen. Unsere ehrenamtlich Engagierten auf der Ostalb bewegen dadurch enorm viel. Und das soll auch in Zukunft so bleiben.“

Jeder Euro kommt zu 100 Prozent an

„Unter www.wirwunder.de/ostalb kann jederzeit online für regionale Herzensprojekte gespendet werden“, erklärt Sparkassen-Pressesprecher Holger Kreuttner, der auch die Online-Spendenplattform betreut. „Durch die Kooperation von betterplace.org, der größten deutschen Online-Spendenplattform, der Sparkassen-Finanzgruppe und der Kreissparkasse Ostalb, die unter anderem die Verwaltungs- und Transaktionskosten komplett übernimmt, kommt jeder gespendete Euro zu 100 Prozent bei den Projekten an. Und bei einer Sparkassen-Verdopplungsaktion, wie zuletzt am Valentinstag, sogar doppelt.“