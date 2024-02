29 Prüflinge haben bestanden

Nach der Gesellenprüfung der Innung Sanitär Heizung Klima haben die Innungen Aalen und Schwäbisch Gmünd nun eine gemeinsam Lossprechungsfeier im Gasthaus Ochsen in Schechingen gefeiert. Gastredner war der ehemalige Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle.

Norbert Barthle und Schulleiter Robert Knietig von der techma Ellwangen sprachen jeweils ein Grußwort an die Junggesellen. Matthias Daul führte für Obermeister Stefan Zolynski durch die traditionelle Lossprechungsfeier.

An der Gesellenprüfung Winter 2024 im Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker Sanitär Heizung Klima (SHK) haben insgesamt 29 Auszubildende ihre Prüfung abgelegt, 21 Prüflinge in der Fachrichtung Wärmetechnik und acht Prüflinge in der Fachrichtung Wassertechnik.

Die neue gestreckte Prüfung (Teil 1 am Ende des zweiten Lehrjahrs, Teil 2 Abschluss) zum Anlagenmechaniker SHK fand in Ellwangen statt. Die beiden Berufe des Gas- und Wasserinstallateurs und des Zentralheizungs- und Lüftungsbauers wurden bereits 2003 zusammengelegt. Die praktischen Prüfungen fanden unter Aufsicht der Gesellenprüfungskommission am 19. Januar(Theorie) und vom 5. bis zum 8. Februar (Praxis) im Berufsschulzentrum in Ellwangen statt.

Die Berufe der Innung Sanitär Heizung Klima stellen sehr hohe Anforderung an die Auszubildenden, die Schule und die Betriebe, da das Tätigkeitsfeld sehr umfangreich geworden ist - von der Installation von Heizungs- und Sanitäranlagen über alle regenerativen Bereiche (Holz, Pellets, Solar, Photovoltaik, Wärmepumpe und vieles mehr), bis hin zum Kundenservice (Reparaturen, Servicearbeiten) und zuletzt die Beratung in einer von hohen Energiepreisen geprägten Zeit.

Preise und Belobigungen

Preise: Balduin Bächle (Firma Hans Mangold GmbH & Co. KG, Schwäbisch Gmünd); Manuel Müller (Firma Ralf Müller Haustechnik OHG, Bopfingen). Belobigungen: Felix Johannes Dollansky (Hümer Haustechnik GmbH, Aalen-Fachsenfeld); Sebastian Faaß (Firma Markus Beck, Unterschneidheim); Luca Schenk (Jürgen Herrmann & Thomas Schaaf GbR, Rosenberg); Christian Vogel (Wolfgang Seibold GmbH, Hüttlingen); Luis Vogel (Josten GmbH, Abtsgmünd).