Gegen 22.30 Uhr am Sonntagabend hielt ein polizeibekannter 26-Jähriger in der Schelmenstraße einen Pkw an, öffnete dessen Fahrertüre und bedrohte den 18 Jahre alten Autofahrer mit einem Messer. Zudem trat er auf den Mann und auf die Fahrzeugtüre ein.

Erst als ihn seine Begleiterin von dem Fahrzeug wegzog, konnten die drei Fahrzeuginsassen flüchten. Der 26-Jährige konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers ermittelt werden; eine entsprechende Anzeige gegen ihn wird vorgelegt.