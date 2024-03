21-Jähriger mit Alkohol baut zwei Unfälle

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer hat am Wochenende gleich zwei Unfälle in Aalen und Ellwangen verursacht. Der Mann stand nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss.

Am Samstag in der Aalener Innenstadt

Am Samstag gegen 23.45 Uhr beschädigte der 21-Jährige in der Aalener Innenstadt Aalen im Östlichen Stadtgraben beim Ausparken einen geparkten Mercedes und ein Schaufenster und verursachte er einen Schaden von 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem hatte er den Autoschlüssel von seinem Mitbewohner ohne dessen Wissen an sich genommen. Der 21-jährige musste eine Blutprobe abgeben und der Fahrzeugschlüssel wurde an den Eigentümer ausgehändigt.

Am Sonntag in der Ellwanger Bergstraße

Am Sonntag gegen 6 Uhr wurde durch eine Zeugin gemeldet, dass ein weißer BMW in der Bergstraße von der Fahrbahn abgekommen und anschließend geflüchtet ist. Im Rahmen einer Fahndung wurde der Wagen in der Daimlerstraße angehalten - es war wieder der 21-Jährige mit dem BMW seines Mitbewohners. Wie er erneut in Besitz des Fahrzeugschlüssels gelangt ist muss noch ermittelt werden.