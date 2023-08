Routinemäßig haben Beamte am Donnerstagmorgen gegen 00.15 Uhr den Fahrer eines VWs kontrollieren wollen. Doch als er den Streifenwagen erkannte, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug. Auch das eingeschaltete Blaulicht und die Leuchtschrift „Stopp Polizei“ ignorierte der Mann. Der Pkw fuhr in die Pestalozzistraße, wo der Fahrer das Abblendlicht ausschaltete, dann jedoch nach rund 100 Meter am rechten Fahrbahnrand anhielt. Beim folgenden Gespräch mit dem 21–Jährigen nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme vorgenommen wurde.