Gegen 2 Uhr morgens ist am Donnerstag ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes die Rombacher Straße von der Hochschule kommend in Richtung Unterrombach gefahren. Hierbei geriet er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr er auf eine dortige Mauer, wurde von dieser auf einen Zaun geschleudert und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Im Anschluss daran wurde sein Mercedes wieder auf die Straße geworfen, beschädigte eine Straßenlaterne und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen.

Drogenkonsum noch nicht bestätigt

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 44-Jährigen ein Atemalkoholwert von über 2,5 Promille festgestellt. Ebenso steht der Fahrer im Verdacht, Drogen konsumiert zu haben. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte den Führerschein des 44-Jährigen sicher. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.