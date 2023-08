Unter dem Motto „An meiner Seite werden Kinder groß“, bildet die Deutsche Angestellten Akademie (DAA) an der staatlich anerkannten Berufsfachschule für Kinderpflege neue Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger aus. Bei einer fröhlichen Abschlussfeier unter freiem Himmel konnten nun 16 Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlusszeugnisse der zweijährigen schulischen Ausbildung in Empfang nehmen.

Die Ausbildung von Kinderpflegerinnen (zukünftig Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten) ist laut DAA von großer Bedeutung, um den Fachkräftebedarf in der Region auch in Zukunft zu decken, und biete jungen Menschen einen Einstieg in die Welt der pädagogischen Berufe. Mit der zweijährigen schulischen Ausbildung haben die Absolventinnen und Absolventen den ersten wichtigen Schritt auf dem Weg zur Kinderpflegerin/zum Kinderpfleger geschafft. Ab September absolvieren die Schülerinnen und Schüler in pädagogischen Einrichtungen das Berufspraktikum, um anschließend die staatliche Anerkennung zu erlangen.

Über ihre Abschlusszeugnisse freuten sich:

Fetija Berisha (B), Verena Erhart (P), Johanna Haas, Miro–Dustin Harbich, Julia Höflinger, Leonie Jakob, Jessica Jung, Zita Lanzinger (P, Jahrgangsbeste), Angelina Merk, Cyndia Müller (P), Boglarke Örö, Eznour Sachcin Oglou (B), Julia Scheible, Dilan Tiras, Elvan Ünal (P) und Alina Wolf.