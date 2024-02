Tag 15 im Dschungelcamp fing gleich mal mit Streit an. Aber klar, ist ja noch ein Rückblick auf den vergangenen Tag - und da war Kim-Virginia noch drin bei: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“.

Schwabbel für die Muskeln - der Rest bekommt das Fleisch

Das Essen kam, es stand Kamel auf dem Speiseplan.Lucy, Tim und Kim drängelten sich an der Pfanne vor und pickten sich die mageren Stückchen heraus. Mike und Fabio schauten in die Röhre beziehungsweise in reichlich Fettaugen. Das fanden die beiden gar nicht so lustig und zeigte sich dann im Anflug leichten Galgenhumors das Zerkaute, was nicht weiter zerkaut werden kann, weil es tatsächlich viel zu fett war. Und Fabio hat ja schon an Tag 14 durchblicken lassen, dass er durchaus auch streiten kann, wenn auch in seiner ganz eigenen Art und daran schloss er an. Ungerechtigkeit mag er genauso wenig wie Schwabbelfleisch.

Am Ende will es keiner gewesen sein

Als Fabio dann Tim damit konfrontierte sagte dieser, dass er ja überhaupt nichts gemacht habe und außerdem ja Lucy die Schälchen befüllt hat. Er kann seine Hände absolut in Unschuld waschen. Danach sprach er Kim darauf an, die dann sagte, dass dies ja nur ein Missverständnis gewesen sein könne. Sie dachte, Fabio möge doch gerne Fett. Aber RTL hat ja scharf drauf gehalten - und die Situation war schon ziemlich eindeutig und zwar genauso, wie Fabio es den anderen vorgeworfen hat.

Frage- und Antwortspiel am Lagerfeuer

Am Lagerfeuer haben sich wieder Mike und Leyla getroffen. Es ist immer ganz nett zu beobachten, wie sich die beiden langsam annähern. Chips oder Schokolade? Früh- oder Spätaufsteher? Winter oder Sommer? Das hat der heitere Mike erst einmal alles herausgefunden. Als dann Kim weg war, waren es nur noch fünf Camper. So ist es erstaunlich, welch Herleitung von Mike kam: „Einer von uns fünf wird gewinnen.“ Krass, wie er in diesem Moment so schnell darauf gekommen ist. Doch Fabio hatte noch eine Idee: „Vielleicht kommt ja noch jemand rein und gewinnt dann.“ Äh, nein Fabio, da kommt keiner mehr, der schlaue Mike hatte Recht.

Auf der Mauer, auf der Lauer....

Am Mauerfail mussten sich Tim und Mike gegenseitig Kommandos an einer Mauer in der Luft geben, um die ersehnten Sterne zu holen. Das klappte ganz ordentlich, drei von fünf Sternen sind am Ende dabei herausgesprungen. Mit dieser Ausbeute zeigten sich die beiden durchaus zufrieden.

Er küsst sie, er küsst sie nicht...

Leyla und Mike haben mal wieder im Weiher geplanscht und seitdem Kim nicht mehr dabei ist, gilt eigentlich: Feuer frei. Doch die beiden küssen sich nicht, obwohl Leyla möchte, wie sie im Dschungelcamp beichtete. Und Mike sagte, dass Leylas Körper „top, top, top“ sei. Und auch Fabio fragt sich schon, wann da denn der erste Kuss fallen könnte. Ein Thrill, nicht auszuhalten. Tatsächlich aber macht sich Leyla Gedanken darüber, ob sie doch nicht Mikes Typ sei. Doch Fabio beruhigte sie schnell wieder.

Ein Bussi auf die Wange würde alles verändern

Fabio mobilisierte mal den schüchternen Mike, dass er sich mal mehr mit Leyla auseinandersetzen solle. Der Knallertipp schlechthin: „Die würde sich mal freuen, wenn Du ihr mal ein Bussi auf die Wange gibst“, sagte Fabio. Wahnsinnstipp, aber er meinte es ja gut und schließlich hatte Leyla ihn ja gebeten, etwas zu verkuppeln. An diesem Tag sollte niemand rausfliegen, doch Sonja Zietlow und Jan Köppen gaben aber zumindest an, wer denn die wenigsten Anrufe bekommen hat. Das Fast-Pärchen Mike und Leyla standen sich bei diesem Negativ-Ergebnis gegenüber - sie hatten die wenigsten Anrufer. Am Ende war es Leyla.

Wie immer: etwas Lustiges gab es auch an Tag 15 zu berichten:

„Kim ist Vegetarierin und sucht sich das beste Stück Fleisch raus. Na, Happy Birthday.“ (Mike)

„Ich weiß auf ejden Fall, dass ihr Lieblingsgericht ein Döner ist. Das ist wichtig, denn Liebe geht durch den Magen, habe ich gehört.“ (Mike)

„Ich habe Ohrenschmerzen. Vielleicht, weil meine Ohren es nicht gewohnt sind, dass ich nicht mit Scheiße vollgelabert werde von Kim.“ (Leyla)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.