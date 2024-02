Was ist denn da los? Liegen die Nerven nun doch blank? Nur noch wenige Campteilnehmer sind übrig und plötzlich sind die Dschungelüberraschungen Twenty4Tim und Fabio im Clinch miteinander.

Beef zwischen Fabio und Tim - Bin ich noch im Dschungel?

Ist der Grund eine Frau? Nein, sicher nicht. Es geht um nicht weggeräumte Wäsche. Trocknen am Lagerfeuer ist nicht erlaubt, Fabio und Leyla zählen Tim dafür an und der ist darüber überhaupt nicht amused. Tag 14 bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ geht ja schon mal gut los.

Tim bekommt twenty 4 Mal über den Latz

Als ständige Wiederholung stellte RTL dann die private Promo von Tims neuem Song dar. Ehrlich? Ich habe da vorher noch nie etwas davon gehört während dieses Dschungelcamps - und ich hab bislang jede Minute geschaut. Jetzt stellt sich die Frage, ob RTL das wieder geschickt zusammengeschnippelt hat oder ob am 13. beziehungsweise 14. Tag im Camp wirklich alles über Tim eingebrochen ist. Erst die Wäsche, dann stört es jeden, dass er so oft von seinem Song spricht und dann stellt ihn Felix auch noch am Lagerfeuer zur Rede, ob er sich immer noch unsicher fühle, weil er doch so viel Show mache. Und Fabio sagte dann, dass er den „echten Tim“ nicht kennengelernt habe. Leyla unterstellt ihm gar, dass er mit einer bestimmten Anzahl an Geschichten ins Camp gekommen ist, die er wie auf einer Liste abstreichen kann.

Stinkemauken vom Krokodil als Hauptgang

Drei Sterne haben Mike und Fabio erringen können, dafür gab es unter anderem Krokodilfüße, worüber sich vor allem die beiden Prüflinge freuten. Lustiger ging es dann aber bei der Nachtwache zu. Kim hatte Schicht mit Fabio und hat doch tatsächlich nochmal das Thema Mike angesprochen. Fabio aber ließ sie eiskalt abblitzen. Die nächste Schicht hatte dann das neue Dschungel-Traumpaar, Mike und Leyla. Die beiden unterhielten sich theoretisch darüber, wie sie sich einmal verlieben werden - oder so ähnlich. Leyla sagte aber im Dschungeltelefon, dass sie Mike nicht nur „cute“, ihr Lieblingswort, fände, sondern „toll“.

Felix ist der verlängerte Arm von RTL

Als Felix dann mal wieder seine Truppe um sich herum versammelte, kam mir der Gedanke: Den hat RTL doch bestimmt direkt als Boss dort reingeschickt. Der arbeitet seit über 20 Jahren bei dem Sender, das ist doch ganz logisch. Der „Diktator“ mahnte die Gruppe an, nicht so viele Regelverstöße mehr zu begehen, unter anderem auch die Geschichte mit der Wäsche am Feuer. Er befürchte sonst den großen Knall, sprich: Die Luxusartikel werden eingezogen, so seine Befürchtung. Es war aber ohnehin seine letzte Ansprache, man zeigte ihn dann nach seinem Auszug beim Pasta essen, mit seiner Verlobten - den Sheriff-Stern hat er also erst einmal wieder abgegeben.

Lucy geht in die Prüfung, das wiederum schmeckt Tim überhaupt nicht

Die restlichen Camper haben demokratisch gevotet, die motivierte Lucy durfte wieder in die Prüfung. Tim fand das gar nicht gut, er hätte gerne selbst gekämpft, da er weder Schatzsuche noch Prüfung gehabt hat in jüngster Zeit. Dann äußerte er die These, dass es wohl sein könne, dass er ein zu starker Gegner um die Dschungelkrone sei, seine Mitcamper ihm nicht noch mehr Zeit mit dem Performen geben möchten.

Lucy holt mit Vollgas fünf Sterne

Mit Bekanntgabe ist sie wie ein aufgezogener Duracell-Hase durch die Gegend gelaufen, vermutlich vor Freude. Sie musste sich durch die Prüfung kämpfen, die Leyla in der ersten Woche nach knapp einer Minute wieder abgebrochen hatte. Lucy natürlich nicht, die hat durchgezogen und fünf von sechs Sternen gesammelt. Voller Glück ist Lucy zurück ins Camp gerannt und hat dabei auch noch ein Gespräch mit dem Dschungel geführt.

Luxusartikel müssen ins Dschungeltelefon gebracht werden

Fabio wollte gerade zum Weiher. In unnachahmlichem Outfit musste er zuvor noch zum Dschungeltelefon. Sein Markenzeichen sind nicht nur die langen Haare und der 80er-Jahre Schnauzbart, er trägt auch stets Unterhosen mit seinem Konterfei drauf. Genau in diesem Outfit also verkündete er die Regelverstöße, die die Abgabe der Luxusartikel zur Folge hatten.

Kim Virginia fängt tatsächlich nochmal an

Tatsächlich habe ich gedacht, das nicht mehr erleben zu müssen, doch tatsächlich hat Kim wieder Mike angelabert. Wir können es aber kurz machen: Es ist nichts Neues dabei herumgekommen, was an dieser Stelle keinen mehr verwundern dürfte. Die anderen schüttelten den Kopf, ließen die beiden Dauerkontrahenten aber (mal wieder) machen. Doch dies war tatsächlich der finale Akt, denn Kim durfte am Ende der Sendung das Camp verlassen.

Und dann waren da wieder durchaus lustige Passagen dabei an diesem 14. Tag:

„Boah, ich sage Dir ehrlich, wenn man mit so vielen Menschen auf einem Fleck ist, dann fuckt man sich irgendwann einfach über die ab, gell?“ (Leyla)

„Ich weiß nicht, ob die Nerven komplett blank liegen oder ob sich die Marden schon durchs Hirn gefressen haben.“ (Leyla)

„Die Kotze hängt schon auf halb acht.“ (Leyla)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.