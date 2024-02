Die Briefe, die die Camper bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ auf RTL bekommen haben, beschäftigten noch eine Weile. Fabio analysierte so einen Brief erst einmal. Voll schön sei das, so persönlich, man sehe so richtig die Schrift - er werde jetzt auch mehr Briefe verschicken, was er bislang noch nie in seinem Leben gemacht hat. Mike hat direkt gefragt, ob er von Fabio einen bekäme. Die Antwort: „Ich habe Deine Adresse nicht.“ Stille. „Die gebe ich Dir dann“, entgegnete Mike schließlich. Stille. „Ja okay, dann schicke ich Dir einen.“ Dialoge für die Ewigkeit.

Erstes Date von Mike und Leyla wird eine Nachtwache seine

Und Mike und Leyla können nach dem „Go for it!“ von Eugen, Mikes Begleiter in Australien und Bekannter von Leyla, nun auch offiziell anbändeln. Tatsächlich haben beide das als Startsignal betrachtet - die vielen Funken können somit endlich in ein Feuer übergehen. Das wurde auch Zeit. Die erste Date-Anfrage ging von Mike raus: Na, gemeinsame Nachtwache? Safe. Nur kurz: Kim und Leyla haben auch wieder miteinander geredet. Punkt.

Die Würmer kommen aus Tim heraus, nicht andersherum

Tim hat irgendwann so kleine Würmer auf seinem T-Shirt entdeckt und sein erster Gedanke war, dass die womöglich aus ihm herauskommen. Ich denke aber, dass RTL in diesem Fall vermutlich eingeschritten wäre. Kim-Virginia dagegen hat dann die Tatsache, die wenigsten Anrufe bekommen zu haben, doch etwas aus der Bahn geworfen. Ist ja vermutlich auch ein doofes Gefühl, aber eines, dass sie nicht überraschen dürfte. Gegen Ende der Folge war Tim immer noch am Würmer-Ausrangieren und sowohl Mike und Fabio, als auch Lucy sagten ihm, dass es nur Flusen vom Innenfutter seien. Das wollte er einfach nicht glauben.

Mike und Fabio in schwindelerregender Höhe

In die Prüfung gewählt wurden schließlich Mike und Fabio. Ich muss sagen, wenn ich die beiden beobachte, wie die sich miteinander unterhalten, scherzen und was für Themen die auseinandernehmen: Das ist einfach nur großartig, ich schmeiße mich da regelmäßig weg. Und bei der Prüfung haben sie das Publikum ebenfalls erheitert. In zwei Glasgondeln in der Luft hängend, mussten sie Schlösser aufschließen und sich darin enthaltene Bälle mit Sternen zuwerfen. Drei von sieben haben sie geholt, was angesichts der überschaubaren Truppe, die noch da ist, hinnehmbar ist.

Felix analysiert und hat eigentlich keinen Bock mehr

Dann war am Lagerfeuer mal wieder Felix-Time, der alles mal eingeordnet wissen wollte. Dabei bezeichnete er gegenüber Leyla schließlich Tim als Mitläufer, ob das die treffende Analyse ist? Ich denke eher nicht. Er sieht Tim aber nicht im Finale, weil er keine eigene Meinung hätte. Und unsicher sei er. Am Ende aber bekam er die Kurve, als er sagte: „Wenn ich wählen würde, dann würde ich mich jetzt herauswählen.“ Na ja, alles muss man in diesem Format ja ohnehin nicht verstehen. Und Leyla glaubte zu wissen, dass Felix einfach keinen Bock mehr habe.

„Evelyn Burdecki 3.0“ ist im Camp angekommen

Am anderen Ende des Camps quatschten Tim und Kim über den potenziellen Sieger. Keiner hatte eine Ahnung, aber Kim verglich Leyla gleich einmal mit „Evelyn Burdecki 3.0“ - auch wieder keine Analyse, die ich teilen kann.

Der Pirat Felix irrt hoffnungslos durch den Wald

Zur Schatzsuche durften diesmal Felix und Leyla. Felix, der ja nicht nur einmal erwähnte, dass er gerne auch mal als Pirat auf der Bühne steht, wenn er nicht gerade bei „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ dreht, war sich sicher, dass er den Weg mit der Karte finden würde. Am Ende aber ließ er Leyla vorgehen durch den Wald, bis man endlich da war. Das Spiel dann, Rezepte auswendig lernen und sich im Wechsel aufsagen, schafften sie schließlich und brachten eine Truhe mit in Camp.

Kim-Virginia hat erneut krude Fantasien

Viel spannender war es dann aber wieder am Lagerfeuer. Kim und Mike saßen dort und sie fragte ihn wieder irgendwelche Dinge, die zwischen den beiden liefen, das übliche Zeug also. Nachdem Mike ihr mehrmals sagte, dass das nichts mehr mit den beiden werden würde, grinste sie nur und behauptete, dass Mike da emotional noch ganz schön fix in der Nummer drin sei - das ist fast schon bedenklich, was Kim-Virginia da vom Stapel lässt. Tim mischte sich ein und versuchte, ein anderes Thema hinzubekommen. Ihm geht das Gezanke in dieser Dreierkonstellation (mit Leyla) gehörig auf den Geist.

Chips für alle dank Felix, der dann gehen darf

Nach der richtigen Beantwortung der finalen Frage hatten die Camper dann das große Glück, jeweils eine Tüte Chips zu bekommen. Da war die kleine Dschungelwelt dann wieder schnell in Ordnung. Das dauerte in der Folge aber nur kurz, zumindest für Felix, denn der musste kurz darauf das Camp verlassen. Für den Unterhaltungswert vielleicht die leicht bessere Entscheidung, obwohl Felix im Boss-Modus auch hin und wieder lustige Dinge von sich gegeben hatte. Lucy hat es mitgenommen, sie weinte bitterlich bei seinem Auszug.

Bisschen lustig war es wieder:

„Ich denke jetzt an die Freundinnen meiner Oma, eine heißt mit Nachnamen Rindfleisch und die andere Knoblauch.“ (Leyla)

„Dackel und Schlange - Vielleichtg sind das Codewörter von denen.“ (Mike)

„Du bist wie eine Münze - wenn man schnippt, weiß man nie, was man bekommt.“ (Mike).

„Die kamen da mit Konsonanten, Astronauten und was wir da sonst noch alles haben - für mich war das einfach nur ein Wort.“ (Mike)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.