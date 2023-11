Aalen

1000 Euro für den Bunten Kreis Aalen

Aalen / Lesedauer: 1 min

Bei der Spendenübergabe: der leitende Arzt der Kinder- und Jugendklinik Hans-Georg Schreiner; Eva-Maria Markert und Silke Seefeld vom Bunten Kreis; Marko Stein, Vertriebsleiter der Firma Fleiga und Sabine Häußer vom Bunten Kreis (von links). (Foto: Kliniken Ostalb )

We bereits in den vergangenen Jahren unterstützt die Fleiga Ostwürttemberg eG mit ihren angeschlossenen Mitgliedsbetrieben aus Fleischerei und Gastronomie auch in diesem Jahr verschiedene regionale Einrichtungen. Vertriebsleiter Marko Stein überreichte in der Kinder- und Jugendklinik in Aalen eine Spende von 1000 Euro an den Bunten Kreis Aalen, der sich insbesondere um den Übergang von der stationären „Rund-um-Versorgung“ in der Kinderklinik ins heimische Kinderzimmer kümmert.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 15:35 Von: Aalener Nachrichten