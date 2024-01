In der Sonntagssendung mussten die Camper nun erstmal wählen, wer in die Prüfung muss. Hier fiel die Wahl auf David und Lucy, die sich beide auch selbst gewählt hatten.

Lucy und David holen zehn von zehn Sternen

Sie bekamen die Prüfung, die Leyla nach rekordverdächtigen sieben Sekunden abgebrochen hatte, wir erinnern uns. Die beiden aber zogen durch und holten alle zehn Sterne, was natürlich zu großer Freude im Camp führte. Heinz musste sich im Vorfeld die Namen sagen lassen, sagte im Vorfeld, dass er sich die nicht alle merken könne. Selbst seinen Kumpel Fabio umschrieb er mit „mein großer Freund mit den langen Haaren“, wobei ich ja vermute, dass dies nur ein Scherz von ihm war. Ihn dürfte er nach all den kleinen Episoden durchaus kennen. Bemerkenswert vor allem für David, den bei der Nachtwache irgendeine Art Tausendfüßler in den Allerwertesten gebissen oder gestochen hatte - das Ergebnis zeigte er Fabio direkt, ein „Knubbel“.

Zwischen Mike und Leyla ist mehr als nur ein Flirt

Während der kleinen Aufgabe, die Mike und Leyla am Vortag absolvieren mussten und sich am Ende ein Pizzastück teilten, haben schon ordentlich die Funken gesprüht. Im Nachgang nun hat Leyla das unumwunden zugegeben, sogar gesagt, dass da ruhig hätte ein Kuss fallen können, wenn es nach ihr gegangen wäre. Doch da ist ja noch Eugen, der Begleiter und Kumpel von Mike, der die Leyla auch kennt. Dadurch ist die nun etwas gehemmt - ja, das sind die Sorgen dieser Reality-Stars. Ach, und dann ist da ja auch noch Kim. Die Beichte, dass sie die Pizza selbst gegessen hatten, zog ebenfalls nicht den größten Unmut nach sich - am Ende war es nur ein Pizzastück.

Sarah Kern ist einfach zu wenig reingeschnitten

Wegen Football mussten die Dschungelfans wieder ins Internet zum Livestream zu RTL+ wechseln. Eines vorab: Diesmal hat alles funktioniert. Und so konnte man noch den Auszug von Sarah Kern beobachten. Der war aber ähnlich unspektakulär wie schon der gesamte Aufenthalt von ihr. Sie hat die Welt nicht mehr verstanden und die Vermutung, dass RTL sie einfach zu selten „reingeschnitten“, wie sie es sagt. Ein Klassiker bei Schnell-Rausgewählten, was sollen sie auch sonst sagen...

Auch Anya ist weg vom Fenster

Kommen wir in diesem Sonderteil gleich zum Rauswurf von Anya. Im Stechen stand sie am Ende Heinz gegenüber, doch Heinz hatte sich durchgesetzt. Mit meiner Meinung, dass Heinz nicht lange durchhalten würde, stand ich übrigens nicht alleine da. Auch in der Stunde danach, der Diskussionsrunde mit Olivia Jones und Angela Fingererben, wurde des Öfteren geunkt, dass für Heinz frühzeitig Endstation sein würde. Jetzt ist es aber zunächst Anya geworden und auch dieser Rauswurf erscheint durchaus plausibel. Von ihr hat man bis auf ein bis zwei Episoden tatsächlich kaum etwas mitbekommen.

Wer nicht unterhält, der fliegt

Da scheine ich ähnlich zu ticken wie das restliche Publikum: Wer nicht performt, der fliegt aus dieser Show raus, denn es ist eine Unterhaltungsshow. Dieser Logik folgend, darf auch nicht Kim als nächste gehen. Das ist zwar gänzlich verrückt, was die da den ganzen Tag vom Stapel lässt, allerdings auch tierisch unterhaltend. Nach dem Stechen zwischen Anya tippe ich auf Heinz als nächsten. Da ziehe ich dann auch gleich meinen imaginären Safarihut, denn das hatte ich nicht erwartet. Und er freut sich, wenn er seine Familie wiedersieht.

Bisschen etwas Lustiges gab es, aber nicht viel:

„Hier in Australien gibt es voll die Monsterviecher.“ (Fabio)

„An meinem Arsch ist jetzt ein Knubbel.“ (David)