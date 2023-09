0:3 — Aalener Erfolgsserie reißt im Heimspiel

Jede Serie geht einmal zu Ende. Die Aalener Serie ist an diesem Samstag in der heimischen Centus Arena gegen den TSV Steinbach Haiger gerissen. Warum? Weil Steinbach die Schwächen des VfR Aalen ausgenutzt hat und die Mannschaft von der Ostalb wieder einmal eine Vielzahl an Torchancen nicht verwerten konnte. So steht mit 0:3 die erste Saisonniederlage fest.

Alessandro Abruscia meldete sich zurück und VfR–Trainer Tobias Cramer veränderte seine Mannschaft daher auf einer Position. Ansonsten zeigte sich Aalen auch gegen Steinbach zunächst unverändert und gleich von Beginn gut in der Partie. Bereits nach zwei Minuten prüften Paolo Maiella und Stefan Wächter jeweils einmal den nicht besonders sicher wirkenden Keeper David Nreca–Bisinger. Den Versuch von Wächter lenkte er zur Ecke. Doch nach fünf Minuten jubelte dann eben Steinbach, warum? Weil Aalener plötzlich weniger präsent agierte, der starke Serkan Firat einen Ball perfekt auf Nicolas Wähling chippte und der vor Michel Witte keine Mühe hatte, diesen im Tor des VfR zu versenken — 0:1 (7.). Erstmals in dieser Runde geht der VfR nicht in Führung.

Eine Minute später klärte Kapitän Ali Odabas in höchster Not zur Ecke. „Schwierig zu erklären. Wir haben die Anfangsphase verschlafen und die Gegentore viel zu schnell bekommen“, sagt Meien und Odabas ergänzte: „Es hat mir der Wille gefehlt, das Tor zu verteidigen.“ Irgendwie fehlte etwas beim VfR Aalen in den folgenden Minuten. Steinbach dagegen marschierte weiter und legte nach. Wieder brachte Firat den Ball zur Mitte und wieder fand er einen Abnehmer. Marvin Jung hatte erst Probleme, das Zuspiel zu verarbeiten, bekam dann die zweite Chance und stellte auf 0:2 (17.). Aalen kam nicht mehr richtig in die Zweikämpfe, ließ Steinbach immer wieder gewähren. In Minute 24 klärte Jascha Döringer in höchster Not gegen Marvin Jung. Bei der anschließenden Ecke durfte Wähling im Aalener Strafraum ohne Gegenspieler den Ball auf das Tor von Witte bringen — ohne Gefahr.

Dennoch kämpfte sich der VfR zurück und hatte die Chance auf mindestens den Anschlusstreffer. Erst haute Maiella per Direktabnahme den Ball abgefälscht über den Kasten. Dann prüfte Abruscia den Keeper Nreca–Bissinger nach einem Zuspiel von Yannick Thermann per Fernschuss. Dieser lenkte das Geschoss zur Ecke (39.). Nur fünf Minuten später legte Diakite den Ball für Wächter ab, der setzte den Ball neben den Kasten. Kurz vor dem Pausenpfiff fehlte dann ein Schritt bei Diakite nach einem Zuspiel von Maiella. Es war weiter etwas drin für den VfR, weil vor allen Dingen der Gäste–Keper immer wieder unsicher agierte und im ersten Durchgang keinen Ball sicher festhalten konnte.

Trainer Pascal Bieler hatte genug gesehen und setzte in den zweiten 45 Minuten auf seinen Ersatzkeeper Lennart Schulze. Doch es war der VfR Aalen, der das Spiel machte und Chancen hatte. Erst schoß Kindsvater nach Flanke von Döringer Diakite ab und vergab damit eine gute Gelegenheit (55.). Nur zwei Minuten später klatschte der Ball an die Latte. Kindsvater nahm sich ein Herz und feuerte aus der Distanz auf den Kasten. „Wir hatten genug Chancen, um das Spiel zu drehen“, schon Meien nach.

Steinbach wartete ab und Aalen machte weiter Dampf. Nach einem langen Schlag von Witte auf Kindsvater bediente dieser Diakite, der allerdings im Luftduell mit einem Abwehrmann von Steinbach nicht mehr entscheidend an den Ball kam (67.). Nur eine Minute später legte Lasse Jürgensen nach einem Freistoß den Ball für Diakite auf, der brachte den Ball allerdings nicht auf den Kasten. Eine Riesengelegenheit auf den Anschluss leichtfertig verpasst.

Nach 72 Minuten folgte eine weitere: Der eingewechselte Frederik Rahn schoss auf das Tor, Schulze ließ klatschen und Diakite versemmelte den Ball erneut. Und Steinbach? Hätte in der 74. Minute beinahe für Ruhe gesorgt. Doch das Geschoss von Peter Gudra streifte nur den Pfosten. Aalen lief langsam, aber sicher die Zeit davon. „Hinten raus haben uns ein wenig die Körner gefehlt“, gab Odabas zu. Da dürfte auch der Grund für den Fehlpass von Lasse Jürgensen gewesen sein, an dessen Ende das 0:3 für Steinbach stand. Der eingewechselte Max Adetula war erfolgreich. Erfolgreich, das wollen die Aalener auch gegen die Stuttgarter Kickers sein. Auf dieses Duell stimmten die Aalener Fans die Mannschaft nach dem Schlusspfiff schon einmal ein. „Wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere Chancen besser verwerten. Da fehlt mir so ein wenig der absolute Wille“, legte Odabas den Finger in die Wunde. In einer Woche können sie es bereits besser machen.

VfR: Witte – Jürgensen, Meien, Maiella (83. Kundruweit), Döringer (66. Rahn), Diakite, Abruscia (83. Preu), Kindsvater, Odabas, Thermann, Wächter.