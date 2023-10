0:3 ‐ Aalen macht beim FSV zu viele Fehler

Cheftrainer Tobias Cramer sagt klar: „Leider haben wir nicht alles wegverteidigt und haben durch individuelle Fehler den Gegner eingeladen.“ Der FSV aus Frankfurt nahm die Geschenke gerne an und feiert am Ende einen 3:0-Heimerfolg. Aalen verliert dagegen das zweite Spiel in Folge.

„Wir haben Torchancen gehabt, die wir dilettantisch vergeben haben“, analysiert der Aalener Chefcoach. Gemeinsam mit der Tatsache, dass dann eben auch noch individuelle Fehler hinzukamen, reichte es eben nicht zu weiteren Punkten am Bornheimer Hang. Der FSV aus Frankfurt bedankte sich durch Tore von Jihad Boutakrit (25.), Onur Ünlücifci (44.) und Malik Mc Lemore (68.) und hat den Anchluss zum nun Tabellenneunten aus Aalen geschafft.

Auf Aalen wartet indessen viel Arbeit, um gegen den VfB Stuttgart II am kommenden Spieltag wieder ein erfolgreiches Spiel abzuliefern.