0:2 ‐ Bahlingen stürmt die Aalener Festung

Der Herbst hält Einzug auf der Ostalb ‐ und der VfR erwischt gleich einmal einen gebrauchten Tag. Ein Wuseltor von Hasan Pepic und ein Abwehrfehler vom ansonsten eigentlich immer starken Yannick Thermann besiegeln eine 0:2-Pleite der Aalener gegen den Bahlinger SC. „Das wirft uns nicht um“, sagt Vico Meien: „So stabil und gefestigt sind wir.“ Geärgert haben sie sich dennoch.

Kein sehenswertes Spiel

Ohne große Highlights, viel Kampf und wenig spielerische Elemente. So einfach und so trist ließ sich der erste Durchgang an diesem Samstag in der Centus Arena zusammen fassen. Vier gelbe Karten (eine für Aalen und drei für Bahlingen), viele Standards und keine Tore bekamen die Zuschauer zu sehen. „Wir hatten wenig Zugriff und Bahlingen hat es taktisch sehr gut gemacht“, analysierte Alessandro Abruscia.

Bahlinger Matchplan geht auf

Das 0:0 lag auch an nicht passgenauen Zuspielen, am letzten Tick Genauigkeit im Angriff. Wohlgemerkt auf beiden Seiten. Nach einem Fehler von Alessandro Abruscia am eigenen Strafraum zischte der Ball ans Außennetz des VfR. Sicher noch mit die beste Bahlinger Gelegenheit. Beide Mannschaften mühten sich. Doch auch den Gästen fehlte der letzte Tick und so flog eben die eine oder andere Flanke an Freund und Feind vorbei. Bahlingen, das zuletzt sicher keine Auswärtsmacht war, machte es gut und hatte die Aalener gut im Griff. „Wir wollten über die komplette Spielzeit Offensivpressing spielen“, gab Coach Dennis Bührer Einblick in den Matchplan der Bahlinger, der zu „90 Prozent“ aufgegangen ist.

Aalen mit schwachen Standards

Aalen zog zwar in Sachen Personal alle Register und jeder, der ansonsten gefährlichen Standardschützen durfte mal ran: Abruscia, Benjamin Kindsvater und eben auch Stefan Wächter. Meist fehlte aber auch hier der Zug zum Tor. „Die Anzahl der Standards gegen uns, die hat mir nicht gefallen“, sagte Bührer. Es fiel aber nicht weiter ins Gewicht, weil Aalen eben kein Kapital daraus schlagen konnte.

VfR besser, aber BSC trifft

Das durfte indessen Bahlingen, und zwar ausgerechnet in der Phase, in der Aalen eigentlich am Zug war. „Wir waren in der zweiten Halbzeit viel besser im Spiel“, befand auch Abruscia. Mit viel Power über Thermann, Benjamin Kindsvater und Diakite aus der Kabine gekommen, verpasste es der VfR wieder einmal eine seiner Chancen in Tor umzumünzen. Nach gut 72 Minuten konnte Meien eine Flanke nicht verhindern, der starke Michael Schaupp warf sich in den Ball und irgendwie gelangte dieser zu Pepic, der den Ball im Kasten von Michel Witte versenkte.

Jetzt wartet der FSV Frankfurt

„Es ist hintenraus denn eben auch verdient, weil wir nicht abgezockt genug nach vorne waren“, sagte Meien ehrlich. Zu allem Unglück legte dann auch Thermann einen eigentlich leicht zu klärenden Ball mustergültig auf Rico Wehrle auf und die 0:2-Niederlage war besiegelt. „Wir durfen heute in Aalen gewinnen. Das ist für uns ein schöner Samstagnachmittag“, sagt Coach Bührer und kündigte an, dass sich die Mannschaft auf der Rückfahrt, das eine oder andere Bier gönnen werde. Beim VfR gilt es den Rat von Meien zu befolgen: „Abhaken und weitermachen.“ Der VfR rutscht nach der Niederlage gegen Bahlingen auf den sechsten Tabellenplatz (22 Punkte) und trifft am kommenden Samstag auf den FSV aus Frankfurt.

VfR: Witte – Meien, Maiella (78. Preu), Döringer (90. Kundruweit), Diakite, Abruscia, Kindsvater, Schaupp (83. Kraus), Odabas, Thermann (90. Rahn), Wächter. Tore: 0:1 Pepic (73.), 0:2 Wehrle (86.). Zuschauer: 1305.