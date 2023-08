Wieder Vandalismus in Wasseralfingen: Wohnmobil mit schwarzer Farbe besprüht

Auf rund 6000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Unbekannte zwischen Dienstag und Sonntag verursacht haben, als sie ein Wohnmobil mit schwarzer Farbe besprühten. Das Fahrzeug war zur tatrelevanten Zeit auf einem Parkplatz in der Körnerstraße abgestellt. Auch die Wand eines Supermarkts in der Eugenstraße wurde mit schwarzer Farbe besprüht. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Hinweise sind zu richten an den Polizeiposten Wasseralfingen, Telefon 07361/97960.