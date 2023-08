Wie Stolpersteine an das KZ in Wasseralfingen erinnern

Nach fast 80 Jahren wird ihrem Schicksal nun angemessen gedacht: Den rund 400 polnischen Häftlingen, die sich im Wasseralfinger Konzentrationslager „Wiesendorf“ unter grausamen und menschenverachtenden Zuständen wortwörtlich zu Tode schuften mussten. Dort, wo die Verschleppten den Eingang zu diesem Außenlager des KZ Natzweiler im Elsass passierten, verlegte Gunter Demnig an der Kolpingstraße/Rosenstraße eine Stolperschwelle. Und am Erzweg bei der ehemaligen Kleingartenanlage informiert jetzt eine Infotafel über die Produktionsstollen für die Firma Alfing, die die Häftlinge graben mussten. Weitere solcher Info–Tafeln werden folgen, eine mit den Namen aller Häftlinge. Zudem wird noch ein Denkmal zwischen Bürgerhaus und Rathaus aufgestellt.

„Vernichtung durch Arbeit“. Diese drei Worte stehen am Schluss der Stolperschwelle. Etwa 150 Teilnehmer waren gekommen zum Gedenken, was hier zwischen September 1944 bis Februar 1945 vor sich ging. Dabei waren Vertreter der Politik, der Kirchen, Schulen, Vereine und Mitglieder des Bundes für Heimatpflege und die Aalener Stolpersteininitiative, die dieses traurige Kapitel Wasseralfinger Geschichte akribisch und mit viel Zeitarbeit aufbereitet und recherchiert hat. Und dieses Kapitel, erinnerte Ortsvorsteherin Andrea Hatam, war lange Zeit verschwiegen worden. Darum sei es auch höchste Zeit gewesen, es aufzuarbeiten. Auch als Mahnung daran, dass so etwas nie wieder passieren darf. Eine Bläsergruppe der SHW–Bergkapelle hatte diesen Akt der Erinnerung musikalisch gestaltet. Aus dem Alltag der Häftlinge — sie waren nach dem Warschauer Aufstand verschleppt worden — zitierten Josef Mischko, Albrecht Jenner und Klaudius Frank vom Bund für Heimatpflege beziehungsweise von der Stolperstein–Initiative Aalen die erschütternden Erinnerungen der Gefangenen. Und deren Alltag war geprägt von Hunger, Kälte, unmenschlicher Arbeit unter Tage, Demütigungen, Folter, Schlägen und Tod. Rund 200 überlebten die Torturen nicht, mindestens knapp 40 von ihnen kamen direkt in Wassertalfingen zu Tode. Immer wieder wurden den ausgemergelten, ausgehungerten Menschen Lebensmittel wie ein Stück Brot mit Margarine oder Marmelade von Wasseralfinger Bürgern an den Zaun gelegt. Der Entzug von Lebensmittelmarken war da noch eine der milderen angedrohten Strafen, wenn man dabei erwischt wurde. Alfred Geisel, lange Jahre Vizepräsident im Landtag und unter anderem langjähriges Bundesvorstandsmitglied von „Gegen Vergessen — Für Demokratie“ hatte in einer beeindruckenden wie aufrüttelnden Rede an die Verbrechen erinnert, die da „in deutschem Namen“ geschehen sind: „Gedemütigt, gefoltert und ermordet und so ihrer menschlichen Würde beraubt.“ Ihm scheine es auch, dass etwa die Firma Alfing–Kessler als Hauptprofiteur dieser grausamen Zwangsarbeit bei diesen Recherchen wenig Mitwirkungsbereitschaft gezeigt habe. Und der damalige Firmenchef Karl Kessler habe diese verbrecherischen Gesamtumstände „gekannt und zumindest billigend in Kauf genommen.“

Auf die Rolle der Firma Kessler war auch Aalens Stadtarchivar Georg Wendt näher eingegangen, nach einer Führung vom ehemaligen Lager „Wiesendorf“ auf dem Weg der Zwangsarbeiter bis zu den Produktionsstollen. Die Arbeit hier war brutal und tödlich. Die Häftlinge, so Wendt, haben nicht direkt für Alfing gearbeitet, sondern mussten im Auftrag der „Organisation Todt“ die Produktionsstollen graben.

Darin sollten — sicher vor Luftangriffen — Kurbelwellen für Kampfflugzeuge gefertigt werden. Alfing als kriegswichtiges Unternehmen wurde „wie eine Gans gemästet“ und Wendt stellt klar– ohne Alfing hätte es dieses KZ nicht gegeben. Karl Kessler sei nicht einverstanden mit den Plänen gewesen, aus mehreren Gründen. Ob er in diesem Zusammenhang einen Schlaganfall erlitt, an dessen Folgen er schließlich starb, lässt sich nicht mehr klären. Sinngemäß erklärte Wendt, dass mit der zunehmenden Bedeutung von Alfing und der Einmischung des NS–Regimes auch die Möglichkeit der Einflussnahmen Kesslers sank.

An die Produktionsstollen und an das Schicksal der Häftlinge erinnert nun eine Info–Tafel, die Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle enthüllte und vorstellte. Hier stürzte 2015 ein kleiner Teil der Stollenanlage ein und hier entsteht eine „urbane Wildnis“. Dreimal kreuzen die Stollen den Weg, und das wird mit „Moränensplitt“ sichtbar gemacht. Für Steidle ist das „die Sichtbarmachung der NS–Verbrechen.“