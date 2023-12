Beschaulich, froh, nachdenklich und von wunderschöner Musik mit Klavier, Geigen, Querflöte und einer Solistin umrahmt sowie von echten und fiktiven Weihnachtsgeschichten begleitet, war die Heiligabendfeier im Bürgersaal in Wasseralfingen. Viele helfende Hände bereiten sie vor für Menschen, die ohne Familie feiern.

Ehemaliger Ortsvorsteher Karl Bahle führt die Tradition ein

Der ehemalige Wasseralfinger Ortsvorsteher, Karl Bahle, hatte diese Feier eingeführt, Andrea Hatam hat sie ab dem Jahr 2010 fortgeführt. „Es ist sehr schön, wie diese Feier Zuspruch findet und man spürt, dass sich hier die Leute sehr wohl fühlen“, sagt die Ortsvorsteherin, bevor sie später zwei Geschichten vorliest.

Dinis Weihnachtswunsch ist lediglich Liebe und Zuneigung der Eltern

In einer davon, „Dinis Weihnachtswunsch“, geht es um ein kleines Mädchen, das eigentlich schon alles hat. Geld spielt in der Familie keine Rolle. „Was soll ich dir zu Weihnachten schenken?“ seufzt der Vater. „Du hast doch schon alles, was man sich wünschen kann. Das Beste wird sein, ich schenke dir einen goldenen 200-Euroschein.“ Die Mutter sagt: „Ich schenke dir einen Puppenwagen mit Elektromotor.“ Die Oma sagt: „Ich stricke dir eine Schutzhülle für Zahncremetuben.“ Dini will keine Schutzhülle für Zahncremetuben, keinen Puppenwagen mit Elektromotor und auch keinen goldenen 200-Euro-Schein. Sie möchte lediglich die Liebe und Zuneigung der Eltern. Der Vater überlegt lange, dann schüttelt er den Kopf. „Aber Dini“, spricht er, „was für ausgefallenen Wünsche du hast. Liebe und Zuneigung kann man doch nirgends kaufen.“ „Genau darum“, erwidert Dini.

Engel brauchen im Alltag sicher nicht immer Flügel

Pfarrer Uwe Quast widmete sich dem Thema Engel. Mit dem in Lukas, Kapitel 2, der den Hirten in Betlehem die große Freude der Heiligen Nacht, die Geburt des Erlösers, mitteilt und sie beruhigt, sich nicht zu fürchten. Und er erzählte von Engeln, die keine Flügel haben. Er berichtete von einem persönlichen Erlebnis vor etwa 30 Jahren. Seine Erkenntnis aus dem Erlebten, das sich im „ganz normalen Alltag“ abspielte, in dem es jederzeit diese „wundersamen Momente“ geben könne: Jeder Mensch kann etwas Gutes tun, man kann ein „Engel“ sein - auch ohne Flügel.

Weihnachtliche Klänge umrahmen die Veranstaltung

Nico Friedrich (Klavier), Birgit Friedrich (Geige), Uta Brune (Geige), Andreas Brune (Querflöte) und Verena Brune mit ihrer wunderschönen Stimme hatten unter anderem eine Sonate von Georg Friedrich Händel und Brahms „Weihnachtliches Wiegenlied“ (Opus 91) gespielt und dem Bürgersaal eine ganz besondere musikalische und weihnachtliche Atmosphäre verliehen.