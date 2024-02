(an) - Gute Tradition ist bei der VR-Bank Ostalb der Besuch der Wasseralfinger Vesperkirche. So brachten auch dieses Jahr Vorstandsvorsitzender Kurt Abele, Marktgebietsleiter Alexander Schmid und Geschäftsstellenleiter Daniel Weiland einen Spendenscheck über 1.500 Euro zum Mittagessen in die Magdalenenkirche mit.

Kurt Abele hob bei der Spendenübergabe hervor: „Als regionales Bankinstitut unterstützen wir die Vesperkirche bereits seit über 20 Jahren sehr gerne. Ich bin mir sicher, dass unsere Spende für das tägliche Mittagessen eine notwendige und wichtige Investition ist, wie die gut besuchte Kirche heute zeigt.“ Pfarrer Uwe Quast dankte für die Spende und freute sich über die dadurch zum Ausdruck kommende Verbundenheit.