Für die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen steht an diesem Mittwoch bereits das nächste Spiel in der Landesliga an. Im Nachholspiel geht es im Derby gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim. Spielbeginn in der Wasseralfinger Talsporthalle ist um 20 Uhr.

Dieses Mal mit Schiedsrichter

Ursprünglich hätte die Partie bereits Anfang März stattfinden sollen. Da der Handballverband Württemberg kurzfristig jedoch keine Schiedsrichter stellen konnte, wurde die Partie wenige Stunden vor Spielbeginn abgesagt. Doch nun ist alles angerichtet für einen packenden Abend in der Talsporthalle. Die Rollen sind dabei klar verteilt. Die SG Hofen/Hüttlingen ist Spitzenreiter (26:4 Punkte) und geht als klarer Favorit in die Partie.

Herbrechtingen-Bolheim ist Sechster und hat 13:11 Punkte gesammelt. In diesem Jahr bestritt Herbrechtingen-Bolheim erst drei Liga-Spiele. Beide Auswärtspartien - in Gerhausen und zuletzt in Hohenems gingen dabei verloren. Gegen Altenstadt setzte man sich klar durch.

Derby wird emotional und hitzig werden

So schätzt SG2H-Trainer Dominik Feil den kommenden Gegner ein: „Ich habe mir das letzte Spiel gegen Hohenems angeschaut. Luca Hauser und Hannes Baur waren die besten Torschützen. Wir müssen gleich wieder eine so gute Abwehr stellen, wie gegen Gerhausen. Es wird mit Sicherheit ein hartes Spiel, denn Herbrechtingen-Bolheim wird nicht einfach nur ein Punktelieferant sein.“ Im Hinspiel bekam man sehr vieles zu sehen, was ein Derby auszeichnet: emotional, hitzig, intensiv und das gepaart mit einer guten Stimmung von den Rängen. Von Erfolg gekrönt war die Partie für die SG2H in Herbrechtingen allerdings nicht. In der Anfangsphase bekam Kapitän Felix May erst die Rote und dann die Blaue Karte. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Rückraumspieler Lukas Fürst so sehr, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Die Partie ging letztlich mit 29:32 verloren. Es war die erste Niederlage in dieser Saison.

Viele Fans am Start

Obwohl die Partie an einem Mittwochabend stattfindet, setzt Trainer Dominik Feil auf den Faktor Fans. „Ich denke, dass die Halle wieder ähnlich voll sein wird, wie am Samstag. Unsere Fans stehen wieder hinter uns. Wir müssen gleich wieder ins Spiel finden, dann bin ich sehr optimistisch.“ Im Kader werden wieder die beiden Torhüter Jonas Rathgeb und Jannis Brucker stehen. Beide sorgten im vergangenen Spiel mächtig für Furore.

Jonas Rathgeb wurde aufgrund seiner starken Leistung zum Spieler des Spiels gekürt und Jannis Brucker konnte bei seinem Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause gleich drei Siebenmeter parieren. „Beide sind heiß auf dieses Derby“, berichtet Dominik Feil. Doch nicht nur die Torhüter sind es, sondern die komplette Mannschaft.

Bei einem weiteren Sieg könnte die Landesliga-Meisterschaft, wenn Hohenems und Vöhringen Punkte liegen lassen, bereits am kommenden Wochenende perfekt gemacht werden.