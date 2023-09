Bei einem Unfall auf der K3325 von Treppach in Richtung Fachsenfeld sind am Freitagnachmittag ein 59-Jähriger, ein 39-Jähriger und zwei Kinder leicht verletzt worden. Der 59-jährige Autofahrer ist nach Angaben der Polizei gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs gewesen als er ‐ vermutlich wegen tiefstehender, blendender Sonne ‐ in den Gegenverkehr kam und mit dem Auto des 39-Jährigen kollidierte. Insgesamt ist ein Sachschaden von 30.000 Euro entstanden.