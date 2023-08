Nach dem Vandalismus in Wasseralfingen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fordern einige Bürger eine Videoüberwachung. Auch die Stadtwerke Aalen denken darüber nach, im Spieselbad Überwachungskameras für das Zeitfenster zwischen Badeschluss und Öffnung zu installieren. Das werde derzeit beraten, teilt Nicole Stillhammer von der Pressestelle des Tochterunternehmens der Stadt Aalen auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ mit.

Dass Unbekannte derart im Wasseralfinger Spiesel gewütet haben, ärgert viele Bürger und vor allem Stammgäste des Freibads. Ein Großteil der dort angerichteten Schäden sei bereits am Donnerstag durch das Bäderteam behoben und aufgeräumt worden, sagt Nicole Stillhammer. Die restlichen Schäden sollen zeitnah repariert werden. Für manche Arbeiten müsse allerdings eine Fachfirma beauftragt werden, was aktuell durch die Sommerferien etwas mehr Zeit in Anspruch nehme. Der Badebetrieb sei für die Gäste aber nicht beeinträchtigt.

Wasseralfinger Ortsvorsteherin Andrea Hatam ist entsetzt

Entsetzt über den Vandalismus in dem Aalener Stadtbezirk ist die Ortsvorsteherin von Wasseralfingen, Andrea Hatam. Immer wieder habe es in der Vergangenheit Schmierereien und Sachbeschädigungen gegeben. Allerdings könne sie sich nicht daran erinnern, dass es in einer Nacht zu solch massiven Vorfällen gekommen sei, in deren Zuge die Eingangstüre des Kopernikus–Gymnasiums, ein Baufahrzeug bei der Karl–Kessler–Schule, acht Fahrzeuge in der Schloßstraße, der Karlstraße und der Attenhofer Straße beschädigt wurden, ein Einbruch im Besucherbergwerk Tiefer Stollen versucht wurde und zu guter Letzt das Freibad Spiesel heimgesucht wurde, in dem die Täter wüteten.

Wer hinter den Taten steckt, darüber könne sie nur mutmaßen. Fest stehe für sie allerdings, dass es eine ganze Gruppe gewesen sein müsse. Ob die Unbekannten aus Wasseralfingen kommen, sei reine Spekulation. Das sei Sache der Ermittlungen der Polizei.

Allgemeinwohl

Um künftig solche Vorfälle zu verhindern, spricht sich auch Hatam dafür aus, Kameras in bestimmten Bereichen anzubringen. Dafür seien allerdings die Hürden aufgrund des Datenschutzes sehr groß. Diese müssten allerdings überwunden werden. Auch Hatam sei für keinen Polizei– oder Überwachungsstaat. Doch es sei unrealistisch, „in sämtlichen Ecken“ Polizeibeamte zu positionieren. Und wenn sich bestimmte Bürger nicht zu benehmen wüssten, müsse der Datenschutz zum Wohle der Allgemeinheit hintangestellt werden.