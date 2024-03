Über 5500 Essen und 250 Kuchen in rund vier Wochen

Corinna Pavel blickt auf vier Wochen zurück

Aalen-Wasseralfingen / Lesedauer: 1 min

In de Vesperkirche dreht sich natürlich auch viel um das Essen - aber längst nicht alles. (Foto: Markus Lehmann )

In vier Wochen passiert eine Menge, so auch in der Wasseralfinger Vesperkirche. Corinna Pavel freut sich im Interview nicht nur über insgesamt rund 5500 Essen, die verteilt wurden.