Trainer Redouane Baidori: „Sirin ist eine der besten Schülerinnen von uns“

Eine nicht alltägliche Leidenschaft teilt die 16–jährige Sirin Kocayörük aus Wasseralfingen. Seit sieben Jahren ist macht sie Kickboxen — und das mit großem Erfolg. In der Jugend konnte sie schon sieben deutsche Meistertitel feiern. Doch wie kam sie überhaupt zum Kickboxen? „Mit neun Jahren war ich sehr schüchtern und wurde in der Schule auch gemobbt. Deshalb habe ich mir eine Sportart und Ablenkung gesucht, die mir hilft, den Stress von der Schule abzubauen. Gleichzeitig wollte ich auch mein Selbstvertrauen stärken.“ Das Pensum ist dabei sehr ordentlich.

Zweimal die Woche Training

Jeden Montag und Mittwoch trainiert sie in der Fight Academy Baidori in Aalen. „Wenn ein Turnier ansteht, trainiere ich auch an den Wochenenden etwa zwei Stunden mehr“, berichtet Sirin Kocayörük. Freunde und Familie sind von ihrer großen Leidenschaft sehr begeistert und unterstützen die 16–Jährige wo es nur geht.

Abschluss an der Karl–Kessler–Schule

In diesem Jahr hat Sirin Kocayörük ihren Realschul–Abschluss an der Karl–Kessler–Schule in Wasseralfingen gemacht. Den Spagat zwischen Lernen und Kickboxen bekam sie dabei immer problemlos hin, denn die Schule stand an erster Stelle. „Wenn viele Klassenarbeiten anstanden, hab ich das Training auch mal ausfallen lassen. Die Schule hatte ganz klar Vorrang“, so Sirin Kocayörük. Ihr Lieblingsfach war Mathe, Sport gehörte tatsächlich nicht dazu. „In Sport sind ja auch noch andere Sportarten dabei, wie zum Beispiel Ballwurf — und das ist jetzt nicht so meins.“

Im Ring ein anderer Mensch

Draußen unterwegs musste Sirin Kocayörük Kampfsport zur Verteidigung glücklicherweise noch nie anwenden — dafür natürlich im Ring umso mehr. „Da bin ich dann ein anderer Mensch. Insgesamt ist es einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, dass man sich selbst verteidigen kann.“

Im Oktober steht die Weltmeisterschaft in München an

Nur mit Trainingsfleiß und harter Arbeit kann man sich kontinuierlich weiterentwickeln. Das Training in der Fight Academy Baidori sieht dabei folgendermaßen aus: Erstmal steht das Einlaufen an, ehe es mit Dehnen weitergeht. Im Anschluss folgen Ausdauer–, Boxsack– und Krafteinheiten. Zum Abschluss geht es dann noch in den Ring. Wie sich Sirin Kocayörük im Ring schlägt, berichtet ihr Trainer Redouane Baidori, der selbst mehrfacher Weltmeister im Kickboxen ist: „Sirin ist eine der besten Schülerinnen von uns. Seit mittlerweile sechs Jahren ist sie bei uns, dabei ist sie sehr lernwillig: Sie hört immer zu und macht genau das, was wir ihr sagen. Dazu ist sie stets fleißig.“ Im Oktober steht für Sirin Kocayörük ein großes Highlight an. Es geht zur Weltmeisterschaft nach München. „Dass sie schon sieben Mal deutsche Meisterin in ihrem Verband wurde, macht uns natürlich sehr stolz. Das Ziel ist es, dass Sirin auch mal den Weltmeister–Titel holt“, zeigt sich Redoaune Baidori für die Zukunft optimistisch. Wenn sie so weitermacht wie bisher, ist dieses Ziel auch überhaupt nicht unrealistisch.