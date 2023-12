Weihnachten ist vorbei und für Fußballer in der Region bedeutet das nun wieder: Budenzauber vom Allerfeinsten mit Spannung, Spaß und vielen Toren. Die DJK-SG Wasseralfingen richtet in der Wasseralfinger Talsporthalle noch in diesem Jahr das erste Turnier der mittlerweile schon 46. Dreikönigsturnierserie aus.

Acht Turniere an fünf Tagen

Insgesamt stehen acht Turniere in fünf Tagen an. An diesem Samstag ab 17.30 Uhr ermitteln die Altherren den Sieger. Mit dabei sind: DJK/SV Wasseralfingen, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, TSV Essingen, DJK-SG Schwabsberg-Buch, FV Viktoria Wasseralfingen, VfR Aalen, SVG Fachsenfeld und der Titelverteidiger SC Geislingen. Im Finale setzte sich Geislingen beim letzten Turnier mit 2:0 gegen den TSV Essingen durch. Am Donnerstag, 4. Januar wird es ab 9.30 Uhr für die D-Jugend ernst. An den Start gehen dabei die SGM Union Wasseralfingen, die SGM Dewangen/Fachsenfeld/Hüttlingen, der TV Bopfingen, die SGM SV Lippach Kapfenburg, die SGM Ries, die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, der FC Gundelfingen, der TSV Neu-Ulm, der 1. FC Heidenheim, der 1. FC Normannia Gmünd, der VfR Aalen, der 1. FC Heidenheim II, der FC Gundelfingen, die SG Quelle Fürth und Titelverteidiger SSV Reutlingen. Das Finale findet gegen 15.45 Uhr statt. Nach einer kurzen Pause duellieren sich ab 16.30 Uhr bis kurz vor Mitternacht die B-Jugend-Spieler um den Turniersieg, mit folgenden Mannschaften: SGM Union Wasseralfingen, SGM TSV Westhausen, TSV Essingen, TSV Giengen, SGM Abtsgmünd/Neuler/Adelmannsfelden, TSG Schnaitheim, Sportfreunde Schwäbisch Hall, SGM Hermaringen/Sontheim, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, SGM Elchingen, VfR Aalen, SGM Ebnat Team Kocher Härtsfeld, FC Gundelfingen, 1. FC Normannia Gmünd, und SpVgg Ansbach. Den Titel verteidigen möchte dabei der VfR Aalen, der sich im vergangenen Jahr glatt mit 3:0 gegen den FSV Hollenbach durchsetzte.

Der dritte Tag der Dreikönigsturnierserie startet mit der E-Jugend. Los geht es um 9.30 Uhr. Mit dabei sind die SGM Union Wasseralfingen, die SGM Ellenberg/Eigenzell, der TSV Heubach, die SGM Ries, die SGM Lauchheim/Lippach, die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, der SV Sportfreunde Dinkelsbühl, die SGM Oberkochen/Königsbronn, der TSV Neu-Ulm, der FC Härtsfeld 03, der 1. Göppinger SV, die SGM Albuch, die SG Quelle Fürth, die Stuttgarter Kickers und der SSV Reutlingen. Der Sieger des Turniers steht gegen 16 Uhr fest. Die Kickers wollen dabei ihren Sieg aus dem Vorjahr wiederholen. 5:2 stand es dabei am Ende des Finals gegen die SG Quelle Fürth.

Ab etwa 17 Uhr bis spät in den Abend ist die A-Jugend im Einsatz. Neben Gastgeber Union Wasseralfingen geben sich die TSG Hohferrnweiler-Unterrombach, die SGM Neuler/Adelmannsfelden/Abtsgmünd, der SC Nähermemmingen/Baldingen, die SGM (SV) Oberelchingen, die SGM 1. FC Donzdorf/Reichenbach, der VfR Aalen, der TSV 1861 Nördlingen, die SGM Hüttlingen/Dewangen/Fachsenfeld, die SGM Oberkochen/Königsbronn, die SGM Albuch und die SGM SpVgg Satteldorf-Tiefenbach die Ehre. Dabei wird es einen neuen Turniersieger geben, denn der 1. FC Normannia Gmünd (3:1 gegen den VfR Aalen) ist nicht am Start.

Der Titelverteidiger bei den Aktiven ist nicht dabei

Der Höhepunkt der großen Turnierreihe steigt am Dreikönigstag (Samstag). Ab 9 Uhr treten Teams aus der Bezirksliga und Kreisliga A auf das Parkett, um sich zum Champion zu krönen. Im vergangenen Jahr kam es zu einem überraschenden Finale. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen setzte sich mit 3:1 gegen den SV Lautern durch. Es wird auf jeden Fall einen neuen Turniersieger geben, denn der Titelverteidiger SG Heldenfingen/Heuchlingen hat abgesagt. Den freigewordenen Platz nimmt der VfL Iggingen ein. Der Finalist SV Lautern ist dagegen wieder am Start, wie auch: die SGM Union Wasseralfingen, die DJK-SG Schwabsberg-Buch, der SSV Aalen, die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, die SG Bettringen, der FV 08 Unterkochen, der TV Bopfingen, der TSV Hüttlingen, der FC Ellwangen, der SV Lauchheim, die TSG Abtsgmünd, TSV Westhausen und der SC Nähermemmingen/Baldingen. Der Sieger steht gegen 16 Uhr fest. Etwa eine Stunde später rollt für die Damen der Ball. Noch stehen nicht alle Teams fest. Im vergangenen Jahr setzte sich der SV Segringen mit 4:2 gegen den 1. FC Normannia Gmünd durch.

Am Sonntag, 7. Januar heißt es dann langsam aber sicher Abschied nehmen von der 46. Dreikönigsturnierserie. Den Abschluss machen die Fußballer aus der C-Jugend. Ab 9 Uhr rollt der Ball. Zum Turniersieger wollen sich diese Teams krönen: die SGM Union Wasseralfingen, die Sportfreunde Schwäbisch Hall, die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, die SpVgg Ansbach, die SGM Adelmannsfelden/Abtsgmünd/Neuler, TSV 1861 Nördlingen, der FSV Waiblingen, der 1. FC Normannia Gmünd, der VfR Aalen, der SGV Freiberg, der FC Esslingen, die SpVgg Gröningen-Satteldorf, die SG Quelle Fürth, die Stuttgarter Kickers und der FSV Hollenbach. Das Finale wird gegen 17.20 Uhr angepfiffen. Der FC Esslingen ist dabei der Gejagte, nach einem 4:3-Erfolg gegen die Stuttgarter Kickers.

83 Stunden lang im Einsatz

Die Spielzeit bei den Turnieren beträgt pro Partie zehn Minuten. Gespielt wird mit Rundumbande. An den fünf Tagen werden die Organisatoren der DJK-SG Wasseralfingen mehr als 100 Mannschaften begrüßen dürfen. Rund 30 Helferinnen und Helfer der DJK werden dabei täglich im Einsatz sein, die schon voller Vorfreude auf die Spiele sind. „Wir freuen uns schon darauf, wieder so viele Mannschaften in der Wasseralfinger Talsporthalle begrüßen zu dürfen“, so Mitorganisator Wolfgang Hügel stellvertretend für das gesamte Organisationsteam Im vergangenen Jahr war das Team an den fünf Tagen insgesamt 83 Stunden lang im Einsatz.