Die Wand in der Zufahrt zu einer Tiefgarage in der Urbanstraße ist zwischen Mittwoch und Donnerstag mit Farbe besprüht worden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinwiese in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361/97960 entgegen.