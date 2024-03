Tiefer Stollen: Probanden für Kur unter Tage werden gesucht

Vielen Asthmapatienten und Menschen die an Long Covid leiden hat die Speleotherapie (Höhlen-Therapie) im Tiefen Stollen bereits gut geholfen. Im Mai startet eine bundesweit angelegte Studie des Deutschen Heilstollenverbands, an dem auch das Besucherbergwerk teilnimmt. Damit soll diese Heiltherapie bekannter und vor allem evident als medizinisches Heilmittel gemacht werden. Bislang ist die Therapie unter Tage als sogenanntes „ortsgebundenes Heilmittel“ von den Krankenkassen verschreibungsfähig.

„Lungenerkrankungen haben deutlich zugenommen und die Lungenfachärzte haben viel zu tun“, sagt Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting. Auch immer mehr Kinder seien betroffen und es gebe immer noch viele Menschen, die nach der „heißen Corona-Phase“ an den Folgen von Long Covid leiden. Hier kommt die Heilstollentherapie ins Spiel. Für die es aber Zeit und Geduld braucht, erklärt Joachim Schwarz (Deutscher Heilstollenverband), der mit Wolfgang Fladerer aus Ellwangen (Kurarzt am Heilstollen im Besucherbergwerk) diese Studie initiiert hat, die von der Uni Gießen und vier Doktoranden begleitet wird.

Acht Heilstollen nehmen an der Teilstudie teil, etwa in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Österreich. Insgesamt 300 Probanden sollen an der Studie im Boot sein. Die Kur-Therapie nennt Schwarz ein „nachhaltiges Naturheilmittel ohne Nebenwirkungen“ in einer kühlen, stillen und nahezu keim- und schadstofffreien Umgebung. Und man sehe, dass es dadurch vielen Menschen deutlich besser gehe und viele eine deutliche Linderung der Beschwerden erfahren haben.

Ein bisschen das Problem sei, sagt Fladerer, dass die Heilstollen-Therapie noch nicht so bekannt sei wie sie es eigentlich verdient hätte. Auf die Studie weisen die künftigen Teilnehmer Faltblätter hin, die an Ärzte, Apotheken, Therapeuten und Selbsthilfegruppen in Aalen, Ellwangen und Heidenheim verteilt werden. Interessierte können sich auch ans Besucherbergwerk wenden.

Konkret läuft die Studie so ab, erklärt Besucherbergwerks-Betriebsleiter Fritz Rosenstock: Gesucht werden zwei Gruppen Probanden mit jeweils zwölf Personen, eine Gruppe für die Liegekur, eine für die Vergleichskur später. Die Teilnahme (ab 18 Jahren) ist kostenlos, sie beginnt am 13. Mai und dauert bis 1. Juni, sie ist jeweils von Dienstag bis Samstag und dauert pro Tag zwei Stunden. Und sie sollte von den Teilnehmern „durchgezogen“ werden, um verlässliche Ergebnisse zu bekommen. Zeitlich sei die Studie mit den anderen Heilstollen-Betrieben genau abgestimmt und sie umfasse die ganze Saison im Besucherbergwerk, so Rosenstock.