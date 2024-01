SSV Reutlingen und die Sportfreunde Schwäbisch Hall feiern den Turniersieg in Wasseralfingen

Die Dreikönigsturnierserie der DJK-SG Wasseralfingen wurde am Donnerstag mit dem Turnier der D-Jugend fortgesetzt.

Der SSV Reutlingen sicherte sich den Turniersieg. Die Reutlinger siegten mit 5:4 nach Siebenmeterschießen gegen den 1. FC Heidenheim. Platz drei ging an den VfR Aalen. 3:2 stand es am Ende gegen den 1. FC Heidenheim II (ebenfalls im Siebenmeterschießen).

Zwei 3:0-Erfolge

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall konnten im B-Jugend-Turnier jubeln. Im Finale setzten sich die Sportfreunde mit 3:0 gegen die SGM SV Ebnat Team Kocher/Härtsfeld mit 3:0 durch. Platz drei ging an die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, nach einem 3:0-Erfolg gegen den FC Gundelfingen. An diesem Freitag ist erst die E-Jugend im Einsatz (9 Uhr) und ab 17 Uhr die A-Jugend. Im Zeichen der Aktiven steht der Dreikönigstag. Erst ermitteln die Herren den Turniersieger (ab 9 Uhr) - und ab 17 Uhr die Frauen. Den Abschluss wird die C-Jugend am Sonntag machen. Ab 9 Uhr rollt der Ball in der Wasseralfinger Talsporthalle.