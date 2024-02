Sparkasse unterstützt Vesperkirche mit 2000 Euro

Bereits zum 28. Mal seit 1997 findet die Wasseralfinger Vesperkirche statt. Während des vierwöchigen Aktionszeitraums werden wieder bis zu 300 Essen am Tag und insgesamt annähernd 7000 Essen ausgegeben. Damit ist die Vesperkirche in der Evangelischen Magdalenenkirche Wasseralfingen nicht nur eine der traditionsreichsten in Baden-Württemberg, sie hat auch eine besonders lange Dauer.

Die großen Preissteigerungen der vergangenen zwei Jahre machen allerdings auch der Vesperkirche sehr zu schaffen. Trotzdem können dank der komplett ehrenamtlichen Arbeit des Helferteams und zahlreicher Spenden die ausgesprochen günstigen Preise pro Mahlzeit mit 1,50 Euro für Erwachsene und nur 50 Cent für Kinder und Jugendliche auch in 2024 konstant gehalten werden. Insgesamt über 120 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und rund 40 Schülerinnen und Schüler aus vier Wasseralfinger Schulen, erstmalig auch von einer Außenklasse der Konrad-Biesalski-Schule in Wört, setzen mit ihrem Engagement ein starkes Zeichen gelebter Menschlichkeit und Christlichkeit. Menschen aller Altersklassen und sozialen Schichten erhalten dank der Vesperkirche ein gutes, warmes Mittagessen in Gesellschaft anderer Menschen. Darüber hinaus gibt es über die vier Wochen verteilt weitere wertvolle und kostenlose Angebote, wie zum Beispiel Blutdruck- und Blutzuckermessung, diakonische Beratungen, Friseurtermine, ein kulturelles Programm sowie einen Kleiderbasar für den schmalen Geldbeutel.

„Neben der ehrenamtlichen Arbeit ist die Vesperkirche auch auf zahlreiche und großzügige Spenden angewiesen, ohne die das Essen in dieser Menge und Qualität zu einem so günstigen Preis nicht angeboten werden könnte. Der Sparkasse sind wir daher - auch im Namen aller unsere Gäste - für die jedes Jahr zuverlässige und namhafte Zuwendung sehr dankbar“, sagt Pfarrer Uwe Quast.

Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, lobte bei der Übergabe der 2000 Euro-Spende der Kreissparkasse Ostalb das großartige gesellschaftliche Engagement: „Was hier geleistet wird, verdient Respekt und Anerkennung. Unsere Spende kommt so ganz sicher bei den richtigen Empfängern an. Mit voller Überzeugung unterstützen wir die Vesperkirche daher bereits von Beginn an - seit bald drei Jahrzehnten. Den Machern dieses traditionsreichen Projekts wünschen wir weiterhin viel Energie, breite Unterstützung für ihre wertvolle ehrenamtliche Arbeit und zahlreiche Gäste in der schönen Wasseralfinger Magdalenenkirche.“