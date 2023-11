SG2H-Trainer Stefan Linsenmaier: „Der Glaube und Wille war nicht da, um dieses Spiel zu drehen“

Die Handball-Damen der SG Hofen/Hüttlingen haben das Heimspiel in der Württembergliga gegen Aufsteiger SV Salamander Kornwestheim mit 33:37 verloren.

Simone Bieg erzielt den ersten Treffer

Jubel und Erleichterung auf der einen und Enttäuschung auf der anderen Seite. Trotz 33 erzielten Toren standen die SG2H-Damen nach Spielende mit leeren Händen da. Kornwestheim traf viermal mehr ins gegnerische Tor und feierte im sechsten Spiel den ersten Saisonsieg. Für Hofen/Hüttlingen dagegen war es die dritte Niederlage in Serie. Wie gewohnt in dieser Saison, erzielte Simone Bieg in der Wasseralfinger Talsporthalle den ersten Treffer für ihr Team. In der zweiten Minute konnte sie zum 1:1 ausgleichen. In den darauffolgenden 58 Minuten sollten insgesamt noch elf weitere Treffer von ihr folgen. Doch der Kornwestheimer Konter folgte prompt. Bengisu Duman (wurde später zur Spielerin des Spiels gekürt) und Tanja Bahmann sorgten für den ersten Zwei-Tore-Vorsprung an diesem Abend. Der Rückstand konnte aber schnell wieder aufgeholt werden. Jasmin Schlauderer sorgte in der achten Minute für die erstmalige Führung für das Team um die Trainer Stefan Linsenmaier und Marco Grupp. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit konnte sich keine Mannschaft richtig absetzen. Mal lag Kornwestheim mit zwei Toren in Führung, dann wieder Hofen/Hüttlingen. Tendenziell hatten die SG2H-Damen aber etwas mehr vom Spiel. Knapp zwei Minuten vor der Halbzeit führte die SG, nach Treffer von Lara Kurz, mit 19:17. Doch zwei Siebenmetertreffer von Amelie Haug sorgten für einen ausgeglichenen Spielstand zur Pause (19:19).

Kornwestheim kommt gut aus der Kabine

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen aus Kornwestheim. Stück für Stück konnten sie sich absetzen ‐ und nach gut 41 Minuten hatten sie fünf Tore Vorsprung (29:24). Janina Algaba konnte per Siebenmeter zwar auf 25:29 verkürzen, allerdings sorgten zwei Kornwestheimer Treffer nacheinander für die erstmalige Sechs-Tore-Führung (31:25). Kornwestheim verteidigte den Vorsprung bis zur 56. Minute (36:30). Die SG2H-Damen gaben sich allerdings nicht auf. Nina Funk und Vanessa Marre, nach Vorlage von Torhüterhin Stefanie Vierkorn, verkürzten auf 32:36. Die Uhr zeigte nun noch 2:40 Minuten an. Sollte da etwa noch was gehen? Diese Frage hätte man durchaus mit ja beantworten können, wenn Alica Eiberger, erneut nach einem langen Ball von Torhüterin Stefanie Vierkorn, nicht das 33:36 verpasst hätte. Torhüterin Chantal Schmid parierte aber überragend. Wenige Augenblicke später sollte Alica Eiberger dann aber doch zum 33:36 treffen. Das Aufbäumen kam aber zu spät, denn zu diesem Zeitpunkt waren nur noch gut eineinhalb Minuten zu spielen. Den letzten Treffer erzielte Nina Haug zum 37:33-Endstand.

Ein enttäuschter Trainer

Trainer Stefan Linsenmaier war nach der Partie enttäuscht. „Wir waren nie in der Lage, unsere Leistung auf die Platte zu bringen. In der Abwehr waren wir über 60 Minuten nie bei der Sache. Die Kornwestheimer Spielerinnen konnten ständig frei durchlaufen, fast schon mit Begleitschutz. Dann kommt es eben zustande, dass wir bereits in der ersten Halbzeit 19 Tore kassieren. Der Angriff war dann aber noch relativ gut. In der zweiten Halbzeit hatte das dann auch komplett gefehlt.“ Dabei fügte er noch an, dass Kornwestheim am Sieg geschnuppert, und immer mehr an sich geglaubt hatte. „Bei uns war der Glaube und Wille nicht da, um dieses Spiel noch zu drehen.“ Am kommenden Sonntag tritt die SG Hofen/Hüttlingen bei den Sportfreunden Schwaikheim an. Spielbeginn in der Fritz-Ulrich Halle ist um 16.10 Uhr.

SG2H: Vierkorn, Fürst - Bieg (12), Nina Funk (6), Algaba (5), Marre (3), Lisa Funk (2), Schröder (1), Schlauderer (1), Kurz (1), Eiberger (1), Böhm (1), Scheppach, Cardullo