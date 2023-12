SG2H-Trainer Marco Grupp: „Die Tore müssen auch mal mit Leichtigkeit fallen“

Für die Damen der SG Hofen/Hüttlingen steht in der Württembergliga das vorletzte Heimspiel des Jahres an. An diesem Samstag trifft die Mannschaft von Stefan Linsenmaier und Marco Grupp auf den Aufsteiger HSG Böblingen/Sindelfingen. Spielbeginn in der Wasseralfinger Talsporthalle ist um 19.45 Uhr.

Die Abwehr ist derzeit ein wenig das Problem

Am vergangenen Spieltag haben es die SG2H-Damen verpasst, einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Gegen den SV Remshalden gab es eine 22:28-Niederlage. Durch diesen Erfolg ist Remshalden (5:11 Punkte, Platz acht) an der SG Hofen/Hüttlingen vorbeigezogen. „Prinzipiell ist die Abwehr in dieser Saison ein wenig das Problem. Wenn man in fast jedem Spiel an die 30 Gegentore kassiert, wird es extrem schwierig in der Württembergliga. In der vergangenen Saison war die Abwehr oft eine Konstante.“ Wie Marco Grupp ergänzt, agiere man oft nicht als Mannschaft. „Es muss einfach wieder das Ziel sein dahinzukommen, dass alle sechs Spielerinnen im Verbund mit der Torhüterin zusammenarbeiten und die Ballführende unter Druck setzen.“

Spannung pur im Tabellenkeller

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie ist die SG Hofen/Hüttlingen auf den neunten Tabellenplatz (4:12 Punkte) abgerutscht. Da im Tabellenkeller aber außer Remshalden niemand gepunktet hat, hat sich am Tabellenbild fast nichts geändert. Zwischen dem Zwölften und damit Tabellenletzten Salamander Kornwestheim (3:13) und dem Siebten MTG Wangen (6:10) liegen lediglich drei Punkte. Die HSG Böblingen/Sindelfingen als Sechster ist mit 8:10 Punkten auch nicht allzu weit entfernt. „In dieser Liga kann - mit Ausnahme von Neckarsulm 2 - jeder gegen jeden gewinnen. Es ist sehr ausgeglichen und es sind immer wieder überraschende Ergebnisse dabei. Wenn wir dann mal ein Erfolgserlebnis haben, kann es schnell wieder in die andere Richtung gehen“, so Marco Grupp. In diesem Zusammenhang fügt er noch an, dass der Spaß ein Schlüsselfaktor ist. „Es müssen auch mal Tore mit Leichtigkeit fallen. Bei jeder Aktion muss man sich aktuell aufreiben, das kostet alles Kraft.“ Als Beispiel nennt der SG2H-Trainer die Niederlage gegen Remshalden. Nach einem zwischenzeitlichem Acht-Tore-Rückstand, kämpfte man sich auf zwei Tore heran. „Da man zu viele Körner gelassen hat, konnte sich Remshalden wieder absetzen.“

Zwischensprint im November

Eine gute Gelgenheit für ein Erfolgserlebnis würde sich gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen anbieten, denn es ist erneut ein wichtiges Spiel. Bei einem Erfolg könnte man auf zwei Punkte an die HSG herankommen. Sollte Böblingen/Sindelfingen gewinnen, würde man sich vom Tabellenkeller deutlich absetzen. Nach einem schwachen Saisonstart, mit drei Niederlagen zum Auftakt, legte die HSG Mitte Oktober einen starken Zwischensprint hin. Es gab Siege gegen MTG Wangen (26:22) bei Salamander Kornwestheim (23:22) und dem TV Weilstetten (37:18). Anfang November stockte der Motor wieder ein wenig, mit zwei Niederlagen am Stück. Zuletzt konnte man aber einen Sieg beim SV Remshalden feiern (25:23). Aus Sicht der SG Hofen/Hüttlingen wäre wünschenswert, wenn an diesem Samstag nicht der zweite Auswärtssieg in Serie gelingt.