Mit einer überragenden Leistung haben sich die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in die fünfwöchige Weihnachtspause verabschiedet. In der randvollen Wasseralfinger Talsporthalle hat sich das Team von Matthias Haas und Dominik Feil mit 48:35 gegen den HC Hohenems aus Österreich durchgesetzt.

Eine ausgeglichene erste Halbzeit

Zum Abschluss der Hinrunde stand für den Spitzenreiter SG Hofen/Hüttlingen ein hochkarätiges Spiel an. Der Tabellenzweite HC Hohenems, der vor dem Spiel punktgleich war, gab in der Wasseralfinger Talsporthalle seine Visitenkarte ab. Zumindest eine Halbzeit lang bekamen die rund 600 Zuschauer ein packendes und mitreißendes Spiel zu sehen, mit einer knappen Führung für die Hausherren. Doch in Hälfte zwei war es dann eine Machtdemonstration seitens der SG Hofen/Hüttlingen.Die Zuschauer, darunter unter anderem Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting, Hüttlingens Noch-Bürgermeister Günter Ensle, die kommende Bürgermeisterin Monika Rettenmeier, Wasseralfingens Orstvorsteherin Andrea Hatam und Hofens Ortsvorsteher Christian Wanner, sahen von Beginn an ein Spektakel. Nach gut fünfeinhalb Minuten führte die SG Hofen/Hüttlingen bereits mit 6:2. All zu lange hielt dieser recht komfortable Vorsprung allerdings nicht. Nach genau einer Viertelstunde konnte Hohenems zum 11:11 ausgleichen. In den darauffolgenden Minuten konnte sich Hohenems eine Drei-Tore-Führung erspielen (16:13/20. Minute). Achim Eiberger, der später Spieler des Spiels wurde, Felix Jörg und Maximilian Funk sorgten mit ihren Toren für den erneuten Gleichstand (16:16). Bis zum Ende der ersten Halbzeit blieb es ausgeglichen. Das letzte Wort hatte dann Geburtstagskind Dorian Trögele, der für den 21:20-Halbzeitstand sorgte.

SG2H-Express ist nicht zu stoppen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute die SG Hofen/Hüttlingen nach Toren von Yannik Haas und zweimal Jonas Fürst die Führung schnell weiter aus. An diesem Bild änderte sich aus im Verlaufe der zweiten Halbzeit nichts. Die SG Hofen/Hüttlingen erzielte Tor um Tor - und nach 50 Minuten betrug der Vorsprung erstmals zehn Tore (39:29). Hohenems fand in der zweiten Halbzeit fast keine Mittel gegen die SG2H-Offensive, die sich in einen Rausch spielte. Dominik Anlauf war es schließlich, der nach 51 Minuten den 40. Treffer seines Teams erzielte. Die Talsporthalle stand Kopf und Hohenems hatte auf dem Feld die besten Plätze, um Zeuge des SG2H-Spektakels zu werden. Bereits dreimal in dieser Saison konnte Hofen/Hüttlingen die 40-Tore-Marke knacken. Doch es war noch lange nicht Schluss. In den letzten Minuten erzielte die SG Hofen/Hüttlingen noch weitere acht Treffer. Kurz vor dem Ende erhob sich die komplette Talsporthalle und würdigte die bärenstarke Leistung mit tosendem Beifall. Nach 60 Minuten konnte sich Hofen/Hüttlingen über einen 48:35-Erfolg freuen. „In der ersten Halbzeit haben wir gut angefangen und dann etwas nachgelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Stärke, das Tempospiel ausgespielt, und sind Hohenems dann davongelaufen“, so das Fazit von Kreisläufer Achim Eiberger. Von den Fans und der Kulisse war er Achim Eiberger sehr begeistert: „Es macht einfach unglaublich viel Spaß, allein schon beim Einlaufen, wenn getrommelt wird. Es war überragend.“ So bewertete Trainer Dominik Feil den Auftritt seiner Mannschaft: „In der ersten Halbzeit haben wir Hohenems noch ein wenig schnuppern lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir sie dann ab der ersten Minute komplett überrollt. Wir sind happy, dass wir die zwei Punkte geholt haben. Hut ab vor dieser Leistung.“ Nach der Partie wurde der Sieg noch lange zur Musik von DJ Ströbi geifert.

Das komplette Gegenteil von Spitzenspiel erwartet die SG2H-Herren dann im ersten Spiel des neuen Jahres. Am 20. Januar um 20.30 Uhr wird der Tabellenletzte MTG Wangen 2 zu Gast in Hüttlingen sein. In der Rückrunde finden die Spiele in der Limeshalle statt.

SG2H: Brucker, Bürgermeister - Yannik Haas (9), Jörg (7), Eiberger (7), Anlauf (6), Lukas Fürst (5), Jonas Fürst (4), Funk (4), Trögele (3), Seeh (2), Marius Haas (1), May, Hügler.