SG2H-Herren feiern im Wasseralfinger Hexenkessel den Derby-Sieg

Emotional, intensiv, hitzig ‐ und das Ganze gepaart mit einer überragenden Stimmung: Das Landesliga-Derby zwischen der SG Hofen/Hüttlingen und dem TV Treffelhausen in der randvollen Wasseralfinger Talsporthalle war Werbung für den Handball-Sport. Speziell in der zweiten Halbzeit lieferten die SG2H-Herren ein wahres Feuerwerk ab und am Ende gewannen sie mit 30:23.

Lukas Fürst erzielt das erste Tor für Hofen/Hüttlingen

Lukas Fürst brachte die SG Hofen/Hüttlingen nach knapp dreieinhalb Minuten mit 1:0 in Führung. Im Anschluss wog die Partie hin und her. Nach gut 15 Minuten stand es 6:6. Im Anschluss konnten die Gäste erstmals mit zwei Toren in Führung gehen (8:6). Schritt für Schritt konnte Treffelhausen, zur Freude der der vielen mitgereisten Fans, die Führung Schritt für Schritt ausbauen. Nach dem Tor von Jannik Bühler gut zweieinhalb Minuten vor der Pause, hatten die Gäste vier Tore Vorsprung (15:11). Marius Haas konnte in der 29. Minute noch zum 12:15-Halbzeitstand verkürzen.

SG2H-Herren drehen nach der Pause auf

Die SG2H-Herren kamen mit viel Schwung aus der Kabine ‐ und nach drei Toren von Marius Haas binnen gut drei Minuten stand es 15:15 (34. Minute). Die Talsporthalle war nun am Kochen. Ein paar Augenblicke später erzielte Kevin Nagel das erste Tor für Treffelhausen im zweiten Durchgang. Somit führten die Gäste wieder. Doch das sollte die letzte Führung in dieser Partie sein. Die SG Hofen/Hüttlingen spielte sich im stimmungsvollen Derby nun in einen regelrechten Rausch. In der Offensive zeigte man sich effektiv und im Tor konnte sich Jannis Brucker einige Male auszeichnen. Nach 45 Minuten führte das Team von Matthias Haas und Dominik Feil mit 25:19. Doch noch war die Partie nicht entschieden. Treffelhausen markierte drei Treffer in Folge und kam auf 22:25 heran (47.). Trainer Matthias Haas nahm nun eine Auszeit ‐ und diese hatte ihre Wirkung definitiv nicht verfehlt. Marius Haas (51.) und Achim Eiberger (54.) sorgten wieder für einen Fünf-Tore-Vorsprung. Treffelhausen traf nur noch einmal und verkürzte auf 23:27. Achim Eiberger, Lukas Fürst und Jonas Fürst sorgten für den 30:23-Endstand. Nach der Partie wurde Yannik Haas zum Spieler des Spiels gekürt und der Derby-Sieg noch lange mit den Fans gefeiert. „Wir wussten, was auf uns zukommt: Eine starke und harte Abwehr und dass sie nie aufgeben. In der ersten Halbzeit haben wir spielerisch den Kopf verloren und lagen auch verdient hinten. Doch im zweiten Durchgang spielten wir das, was wir wollten: Den Ball schnell laufen gelassen, in der Abwehr standen wir besser und unser Torhüter parierte gut. Am Schluss war der Sieg verdient“, so das Fazit von Trainer Matthias Haas.

Auch Kapitän Felix May war mit der Leistung seiner Mannschaftskameraden sehr zufrieden: „Es war ein schwerer Anfang, das erste Spiel daheim. In der zweiten Halbzeit haben wir die Partie dann aber gedreht und die Mannschaftsleistung war überragend. Ein großes Dankeschön möchte ich noch an unsere Fans aussprechen, die für eine grandiose Stimmung gesorgt haben.“ Am kommenden Samstag steht für die SG Hofen/Hüttlingen direkt das nächste Derby an. Um 17.30 Uhr wird man bei der SG Lauterstein II zu Gast sein.

SG2H: Rathgeb, Brucker – Anlauf (2), Lukas Fürst (5), Haas, May (1), Jonas Fürst (1), Hügler, Yannik Haas (6), Seeh, Marius Haas (3), Jörg (5), Sauter, Eiberger (7)