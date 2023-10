SG2H-Damen können dem Spitzenreiter kein Bein stellen

Die Damen der SG Hofen/Hüttlingen haben in der Württembergliga erstmals in dieser Saison ein Heimspiel verloren. In der Wasseralfinger Talsporthalle musste man sich dem Spitzenreiter Sport-Union Neckarsulm 2 mit 28:35 geschlagen geben.

Simone Bieg sorgt für die einzige SG2H-Führung

Den ersten Treffer des Spiels markierte Simone Bieg nach gut zweieinhalb Minuten. Damit liegt Simone Biegs Quote der „Eröffnungstore in Heimspielen“ bei einhundert Prozent. Bereits vor vier Wochen, im ersten Heimspiel der Saison, erzielte sie den ersten Treffer für ihre Mannschaft. Für die SG2H-Damen sollte dies die einzige Führung im gesamten Spiel sein. Nach knapp fünf Minuten ging Neckarsulm erstmals in Führung. Im Anschluss wog die Partie hin und her. Neckarsulm ging in Führung, doch die SG Hofen/Hüttlingen hatte immer die passende Antwort parat. Nach 16 Minuten stand es 8:8. Kurz darauf erspielte sich Neckarsulm erstmals eine Zwei-Tore-Führung (10:8). Bei diesem Abstand blieb es dann auch bis zur Halbzeit. Beim Stande von 12:14 aus Sicht der Gastgeberinnen wurden die Seiten getauscht.

SG2H-Damen verkürzen den Rückstand

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte Neckarsulm den Vorsprung relativ schnell verdoppeln (19:15). Wer jetzt dachte, dass der Tabellenführer davonziehen sollte, sah sich allerdings getäuscht. Im Tor parierte Barbara Fürst einige Male glänzend und in der Offensive verkürzten Carla Törner (zwei Treffer) und Nina Funk den Rückstand ein Tor. Nach 40 Minuten stand es nur noch 18:19. Ein paar Sekunden später traf Stephanie Dähnel allerdings zum 20:18.

Ein Ballverlust sorgt für die Vorentscheidung

Ein relativ unnötiger Ballverlust im Angriff, nutzte Neckarsulm zum Konter und erhöhte zum 21:18. Das war dann die Vorentscheidung in diesem Spiel, denn nach und nach bauten die Gäste die Führung aus. Knapp sieben Minuten vor dem Ende waren es sieben Tore (31:24). Den letzten SG2H-Treffer des Abends erzielte Simone Bieg per Siebenmeter (28:34). Stephanie Dähnel sorgte schließlich 51 Sekunden vor dem Ende für den 35:28-Endstand. „Neckarsulm hat heute stark gespielt. In der Videoanalyse haben wir sie uns angeschaut. Da fand ich sie gut. Das war mit eines der besten Saisonspiele. Aus der Bedrängnis hatten sie immer sehr gute Lösungen gefunden und die Treffer konsequent erzielt. In Summe ist der Sieg einen Ticken zu hoch ausgefallen, mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich trotzdem absolut zufrieden“, so Trainer Stefan Linsenmaier. Am kommenden Samstag treten die SG2H-Damen beim TV Gerhausen an. Spielbeginn ist um 20.15 Uhr.

SG2H: Fürst, Vierkorn - Schröder (7), Bieg (7), Törner (5), Nina Funk (4), Schlauderer (1), Marre (1), Kurz (1), Eiberger (1), Algaba (1), Scheppach