SG2H-Damen in Köngen siegreich

Die Handball-Damen der SG Hofen/Hüttlingen haben in der Württembergliga den zweiten Sieg der Saison gefeiert. Beim TSV Köngen setzte man sich mit 25:24 durch.

Von Beginn an in Spiellaune

Von Beginn an präsentierten sich die Damen von der Ostalb in guter Spiellaune. Durch konsequentes Abwehrverhalten und einigen Ball gewinnen gelang es den Damen der SG schnelle Tore zu erzielen und bis zur 14. Minute eine Führung von sechs Toren herauszuarbeiten (10:4). Diesen Vorsprung bauten sie durch eine gute Trefferquote, einer starken Abwehr, einer starke Torhüterleistung und einer gute Stimmung auf der Bank weiter aus, sodass man den Gegnerinnen keine Chance ließ.

Mit einem Halbzeitstand von 15:11 aus Sicht der SG2H-Damen ging es dann für beide Mannschaften in die Kabinen.

Köngen wird stärker

Mit dem Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit sind die Damen aus Köngen besser ins Spiel gekommen und so gelang es Ihnen innerhalb fünf Minuten den Abstand auf zwei Tore zu verkürzen. Durch Unpräzise und inkonsequente Abschlüsse, sowie technische Fehler hat die TSV in der 40. Minute zum 18:18 ausgeglichen. Von nun an war es ein Kopf an Kopf rennen. Doch die Mädels der SG behielten einen kühlen Kopf und ließen sich nicht unterkriegen.

Erstmalig in der Partie waren die SG2H -Damen in der 51. Minute ein Tor hinten. Doch durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnte man schlussendlich das Spiel für sich entscheiden.