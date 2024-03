Enttäuschung bei der SG2H

SG2H-Vorstand Philipp Röhrer erfuhr am Samstagnachmittag von der kurzfristigen Absage: „Die Absage kam gegen 14 Uhr. Es war sehr überraschend. Unser Spieltechniker Markus Linsenmaier hatte mich informiert, er bekam direkt vom Verband die Informationen.“ Zunächst herrschte bei Philipp Röhrer eine große Enttäuschung, da man viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt hatte, außerdem wäre die Halle am Abend wieder randvoll gewesen. Für Sponsoren und Partner der SG2H hätte es sogar eine Lounge gegeben. „Es ist einfach schade, weil man sich auf diesen Abend freut. Solch eine Schiedsrichter-Situation hatten wir auch kurz nach Corona schon einmal“, erklärt Philipp Röhrer. Wie der Vorstand fortführt hätte man, wenn der Gegner einverstanden gewesen wäre, theoretisch auch Schiedsrichter vom Verein für das Spiel einsetzen können. Ein Problem gab es dabei allerdings: „Das verbietet der Verband. Letztendlich möchte dieser Druck auf die Vereine machen und zeigen: Das passiert, wenn es keine Schiedsrichter gibt. Die Vereine haben das Problem erkannt und auch wir machen alles mögliche zur Schiedsrichtergewinnung“, sagt Philipp Röhrer.

Auch Sebastian Adam hätte gerne am Samstagabend gespielt

Sebastian Adam, Trainer der SG Herbrechtingen-Bolheim und E-Jugendtrainer bei der SG2H war am Samstagmorgen noch mit seiner Jugend im Einsatz. Von der Absage hatte er erst erfahren, als er wieder zu Hause war. „Meine Spieler hatten gefragt, ob das fix und was überhaupt los ist. Es wäre für alle Beteiligten besser gewesen, wenn das Spiel stattgefunden hätte. Alle hätten gerne am Samstagabend vor vollen Rängen gespielt. Das wäre überragend gewesen. Jetzt haben wir das Problem mit der Terminfindung. Wahrscheinlich spielen wir unter der Woche - und das möchte eigentlich niemand.“ Auch SG2H-Trainer Matthias Haas hätte am Samstagabend gerne gespielt: „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und die Stimmung in der Mannschaft war klasse. Es ist traurig, dass ein Spiel ausfällt, weil man keine Schiedsrichter stellen kann. Aber daran sind wir Vereine selber schuld, dass wir einfach zu wenig Schiedsrichter stellen.“

Zweite SG2H-Mannschaft mit Spitzenspiel

Ganz auf Handball musste man am Samstag allerdings nicht verzichten. Für die zweite Mannschaft der SG Hofen/Hüttlingen stand das Spitzenspiel in der Bezirksliga gegen die SG Kuchen-Gingen an - und das vor rund 300 Zuschauern. Am Ende musste sich die SG2H2 knapp mit 27:28 geschlagen geben müssen. Im Anschluss hätte dann eigentlich das Derby steigen sollen, doch der Abend nahm eine gänzlich andere Entwicklung.