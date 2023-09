Am Talschulzentrum ist mit einem Pflasterstein die Frontverglasung neben dem Eingangsbereich eines Gebäudes beschädigt worden. Der Schaden an der Schule in der Hofwiesenstraße wurde am Freitagmorgen um 7 Uhr festgestellt und muss in der vorangegangenen Nacht entstanden sein. Zudem wurde eine auf dem Schulgelände aufgestellte mobile Toilette umgeworfen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361/97960 entgegen.