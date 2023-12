Freunde des gepflegten Hallenfußballs können sich freuen, denn noch in diesem Jahr findet ein Turnier der 46. Dreikönigsturnierserie der DJK-SG Wasseralfingen statt. Am Samstag, 30. Dezember sind die AH-Kicker in der Talsporthalle im Einsatz. Los geht es um 17.30 Uhr.

Mit dabei sind: DJK/SV Wasseralfingen, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, TSV Essingen, DJK Schwabsberg/Buch, FV Viktoria Wasseralfingen, VfR Aalen, SVG Fachsenfeld und der Titelverteidiger SC Geislingen. Im Finale setzte sich Geislingen beim letzten Turnier mit 2:0 gegen den TV Essingen durch. Nach einer kurzen Pause geht es am Donnerstag, 4. Januar mit der Dreikönigsturnierserie weiter. Ab 9 Uhr wird es für die D-Jugend im neuen Sportjahr 2024 gleich schon wieder ernst. Am Nachmittag (etwa 16.30 Uhr) ermitteln die B-Jugend-Fußballer den Turniersieger. Einen Tag später ist erst die A-Jugend im Einsatz (Freitag, 9 Uhr), dann folgt das A-Jugend-Turnier (gegen 17 Uhr). Im Zeichen der Aktiven steht der Dreikönigstag. Erst ermitteln die Herren den Turniersieger (ab 9 Uhr) - und im Anschluss die Frauen.

Den Abschluss wird die C-Jugend am Sonntag, 7. Januar machen. Ab 9 Uhr rollt der Ball in der Wasseralfinger Talsporthalle.