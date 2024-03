Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben das hochspannende Landesliga-Nachholspiel gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim in der heimischen Talsporthalle mit 27:26 gewonnen. Bereits an diesem Wochenende kann die SG Hofen/Hüttlingen die Meisterschaft perfekt machen. Voraussetzung ist, dass die Konkurrenten um den Aufstieg nicht gewinnen.

Großer Jubel nach dem Spiel

Als die Sirene nach 60 Minuten ertönte, kannte der Jubel bei der Mannschaft und den Fans keine Grenzen. Alle Spieler lagen sich in den Armen und freuten sich über den hart erkämpften Erfolg. Wie Vizekapitän Achim Eiberger nach der Partie berichtete, wurde die Mannschaft von den Fans in der randvollen Talsporthalle förmlich zum Sieg getragen: „Wir waren oft zwei Tore hinten und als wir wieder ausgleichen konnten, ist die ganze Halle mitgegangen. Jede Abwehraktion wurde von den Rängen bejubelt. Das war schon cool.“ Achim Eiberger war hinterher aber auch selbstkritisch. „Es war nicht unser bestes Spiel, wir sind aber über den Kampf gekommen und haben uns so die zwei Punkte gesichert.“

Herbrechtingen-Bolheim erwischt einen starken Start

Erst zum zweiten Mal überhaupt in dieser Saison, musste die SG Hofen/Hüttlingen einem Rückstand in der heimischen Halle hinterherlaufen. Die SG Herbrechtingen-Bolheim führte nach knapp sechs Minuten mit 3:0. Die Hausherren waren auch im weiteren Verlauf noch nicht so richtig im Spiel drin. Der Vorsprung der Gäste pendelte bis zur 21. Minute zwischen zwei und vier Toren. Maximilian Funk sorgte mit einem Doppelschlag innerhalb von gut 60 Sekunden für den Ausgleich (11:11/23. Minute). Kurz vor der Pause konnte sich die SG Herbrechtingen-Bolheim wieder etwas absetzen und führte nach den ersten 30 Minuten mit 15:13.

Yannik Haas bringt die SG2H erstmals in Führung

Die SG2H-Herren hatten sich in der Pause viel vorgenommen und starteten perfekt in die zweite Hälfte. Felix Jörg und Dominik Anlauf brachten die Talsporthalle zum Kochen. Es stand nun 15:15. Noch lauter wurde es als Yannik Haas die SG2H erstmals in Führung brachte (16:15). Im Anschluss wog die packende Partie hin und her. Mal führte die SG Hofen/Hüttlingen, dann wieder die SG Herbrechtingen-Bolheim. Mitte der zweiten Halbzeit war längst noch nicht abzusehen, in welche Richtung sich das Pendel letztlich ausschlagen sollte. Einen Stimmungsdämpfer gab es für die Fans der SG Hofen/Hüttlingen zwischen der 42. und 47. Minute. Herbrechtingen-Bolheim erzielte drei Tore in Serie und machte aus einem knappen Rückstand eine Zwei-Tore-Führung (22:20). Doch die Gäste schwächten sich in dieser Phase mit einer Zwei-Minuten-Strafe selbst. Maximilian Funk traf erneut doppelt und konnte zum 22:22 ausgleichen. Elfeinhalb Minuten waren zu diesem Zeitpunkt noch zu spielen und die Spannung erreichte nun langsam aber sicher ihren Höhepunkt.

Die Gäste stehen sich selbst im Weg

Sechs Minuten waren nun noch auf der Uhr und der Spielstand zeigte 24:24 an. Nach der SG2H-Auszeit brachte Dominik Anlauf sein Team mit 25:24 in Führung. Gut eine Minute später folgte der Ausgleich. Doch wieder standen sich die Gäste selbst etwas im Weg und kassierten in dieser entscheidenden Phase eine erneute Zwei-Minuten-Strafe. Achim Eiberger verwandelte den fälligen Siebenmeter zum 26:25. Bedingt durch die Strafe nahm Trainer Sebastian Adam seinen Torhüter aus dem Kasten. Nach einem Ballverlust traf Yannik Haas tief in der eignen Hälfte zum viel umjubelten 27:25. Der Rückraumspieler feierte ausgiebig mit den Fans, die das Tor mit riesigem Beifall quittierten. Die Entscheidung war das allerdings noch nicht. 93 Sekunden vor dem Ende verkürzte Hannes Baur auf 26:27. Die beiden Trainer Matthias Haas und Dominik Feil nahmen kurze Zeit später die Auszeit. In der letzten Minute hatte Herbrechtingen-Bolheim sogar noch die Möglichkeit zum Ausgleich und der Ball zappelte auch im Netz. Doch das stark leitende Schiedsrichtergespann Leandros Buri und Benjamin Hof entschieden auf Stürmerfoul. Es war die letzte Aktion in einer bis zur letzten Minute hochspannenden Partie. SG2H-Torhüter Jannis Brucker, der im Spiel teils spektakuläre Paraden zeigte, wurde nach der Partie zum „Spieler des Spiels“ gekürt. „Von unserer Seite aus war es ein sehr zähes Spiel. Wir haben nie die Handbremse lösen können. Wir waren zu träge und konnten das Tempo nicht aufbauen. Am Ende haben wir das Spiel aber gewonnen - und das zählt“, so Trainer Matthias Haas. Nun steht für die SG Hofen/Hüttlingen eine lange Pause an. Erst am 27. April ist die Mannschaft von Matthias Haas und Dominik Feil wieder gefordert - dann möglicherweise als Meister der Landesliga.

SG2H: Rathgeb, Brucker – Eiberger (8), Funk (4), Yannik Haas (4), Anlauf (3), Trögele (3), Lukas Fürst (2), Jonas Fürst (1), Marius Haas (1), Jörg (1), Hügler, Scheurmann, Wolter.