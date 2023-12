Die 46. Dreikönigsturnierserie der DJK-SG Wasseralfingen ist eröffnet. Den Auftakt machten dabei die Altherren. Im Finale kam es dabei zum Wiedersehen. Der TSV Essingen und der SC Geislingen trafen aufeinander. Diese Paarung gab es bereits Anfang des Jahres im Finale der Altherren. Damals feierte der SC Geislingen einen 2:0-Erfolg. Nun konnte der TSV Essingen feiern. Mit 5:3 setzte sich der TSV durch.

Essingen und Geislingen sichern sich den Gruppensieg

Insgesamt traten acht Mannschaften in zwei Gruppen an. Da auch das Viertelfinale gespielt wurde, überstanden alle Mannschaften die Gruppenphase. Gruppe 1 wurde vom TSV Essingen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach dominiert. Beide Mannschaften holten sieben Punkte. Platz drei belegte die DJK-SG Schwabsberg-Buch (3 Punkte) und auf dem vierten Rang landete die DJK/SV Wasseralfingen (0 Punkte). Die zweite Gruppe wurde vom amtierenden Titelverteidiger SC Geislingen angeführt (9 Punkte). Auf den weiteren Plätzen folgten FV Viktoria Wasseralfingen (6 Punkte), VfR Aalen (3 Punkte) und SVG Fachsenfeld (0 Punkte). Im ersten Viertefinale feierte der TSV Essingen einen 3:1-Erfolg gegen den SVG Fachsenfeld. Auch der FV Viktoria Wasseralfingen (4:1 gegen die DJK-SG Schwabsberg-Buch), der SC Geislingen (4:1 gegen die DJK/SV Wasseralfingen) und der VfR Aalen (1:0 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach) schafften den Einzug ins Halbfinale. Die erste Halbfinal-Paarung lautete TSV Essingen gegen den FV Viktoria Wasseralfingen. Mit 2:0 setzten sich die Essinger durch. Im zweiten Halbfinale traf der SC Geislingen auf den VfR Aalen. Die Geislinger siegten glatt mit 6:2. Somit sollte es zur Neuauflage des Altherren-Finals kommen, denn bereits Anfang des Jahres 2023 trafen der TSV Essingen und der SC Geislingen aufeinander.

Acht Tore im Finale

Bevor es zum großen Finale kam, stand allerdings erst noch das Spiel um Platz drei an. Dieses gewann der VfR Aalen mit 3:1 gegen den FV Viktoria Wasseralfingen. Mit Spannung wurde nun das große Finale erwartet. Kann sich der TSV Essingen für die Final-Niederlage revanchieren? Die Antwort lautete ja. In einem packenden Endspiel siegte der TSV Essingen mit 5:3. „Es waren sehr interessante, teils sehr torreiche und vor allem faire Spiele. Die beiden Finalisten haben während des Turniers richtig gut gespielt“, berichtet Armin Peter von der DJK-SG Wasseralfingen und Vorsitzender des Stadtverbands Sport und Kultur Wasseralfingen. Dabei fügt er noch an, dass die beiden Schiedsrichter Fabian Aichele und Marcus Fröhlich die Spiele sehr souverän geleitet haben.

Am kommenden Donnerstag geht es dann mit der Dreikönigsturnierserie weiter. Ab 9 Uhr ist die D-Jugend im Einsatz. Um 16.30 Uhr beginnt das B-Jugend-Turnier.