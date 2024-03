Mit den Fans im Rücken: SG2H-Herren wollen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft machen

An diesem Samstag treffen die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in der heimischen Wasseralfinger Talsporthalle auf den TV Gerhausen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Nur noch vier Spiele in dieser Saison

Vier Spiele stehen für den Landesliga-Spitzenreiter nun noch an. In 14 Partien haben die SG2H-Herren 24:4 Punkte gesammelt. Der Tabellenzweite HC Hohenems hat vier Punkte Rückstand. Die SG Lauterstein 2 lauert mit 19:7 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Hofen/Hüttlingens kommender Gegner könnte eine kleine Wundertüte sein, denn in diesem Jahr hat Gerhausen bislang erst zwei Liga-Spiele bestritten. Am 20. Januar gab es zu Hause gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim einen 32:27-Erfolg - und gut vier Wochen später musste man sich dem HV RW Laupheim auswärts mit 23:29 geschlagen geben. Aktuell belegt der TVG mit 8:14 Punkten den siebten Tabellenplatz. Somit muss der Blick nach unten gerichtet werden. So schätzt SG2H-Trainer Dominik Feil den kommenden Gegner ein: „In Gerhausen haben wir uns ziemlich schwergetan. Es war nicht das allerbeste Spiel, dennoch haben wir mit 37:31 gewonnen. Wir müssen aber aufpassen und dürfen uns nicht zu viele Fehler erlauben.“

SG2H-Herren haben am Samstag einen großen Vorteil: die Fans

Wie Dominik Feil ergänzt, habe man aber einen großen Vorteil: „Wir spielen zu Hause in der Talsporthalle und haben unsere überragenden Fans im Rücken. Ohne sie hätten wir uns in Laupheim schwerer getan. Sie sind einfach überragend und Weltklasse.“ Aufpassen müssen die SG2H-Herren an diesem Samstag auf Daniel Bux. Dieser hat in elf Partien bereits 56 Tore erzielt. Auch im Hinspiel konnte er Hofen/Hüttlingen häufiger ärgern, er traf sechsmal. Bei einem weiteren Erfolg wird die Landesliga-Meisterschaft für die SG Hofen/Hüttlingen immer realisierbarer. Bereits vier Tage später (Mittwoch, 20. März) steht für die Mannschaft vom Kappelberg und Kochertal dann schon das nächste Heimspiel in der Landesliga an. In der Talsporthalle wird die SG Herbrechtingen-Bolheim zu Gast sein. Los geht es um 20 Uhr.