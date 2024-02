Die Vesperkirche Wasseralfingen ist 2024 so gut besucht wie selten zuvor und ein Begegnungsort sondergleichen: Mehr als 235 Essen wurden zum Beispiel am vergangenen Donnerstag von den Mitarbeiterinnen und von Mitarbeitern der Vesperkirche, drei Mitarbeitern der AOK Ostalb und von Schülern der Karl-Kessler-Schule an Menschen aus dem Kochertal und vom Härtsfeld ausgegeben. Ein besonderer Gast neben Dekanin im Ruhestand Ursula Richter und Landrat im Ruhestand Klaus Pavel, die in Armenien die Küche der Barmherzigkeit unterstützen, war der Leiter des Hauses der Hoffnung in Eriwan, Poghosyan Movses.

Nach dem Impuls der Fair-Trade-AG des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen zum fairen Handel gab es fairen Kuchen und Kaffee. Da das Essen im großen Umfang durch Spenden finanziert wird, freute sich das Team der Vesperkirche außerordentlich über die Spende des Lions Club Aalen Kocher Jagst über 2000 Euro. Aus dem Erlös eines Benefiz-Konzerts „Lachen für einen guten Zweck“ übergaben Präsident Sandro D’Onofrio mit Schatzmeister Dirk Häcker diesen Betrag an das Team der Vesperkirche. Pfarrer Uwe Quast sagte Dank: „Getreu dem Motto des Benefiz-Konzerts und der Vesperkirche 2024 … so ein Segen wird dieses Lachen nun auch gesegnet sein.“