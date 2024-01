Landwirte beklagen städtische Perspektive

„Am Montag haben sich etwa 40 Landwirtinnen und Landwirte des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Wasseralfingen mit Aalen, Unterkochen, Hofen, Hüttlingen und Essingen mit ihren Schleppern an der bundesweiten Demonstration im Ostalbkreis beteiligt“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Start der zwei Kolonnen sei um 8 Uhr gewesen. Bis 16 Uhr sei „hauptsächlich die angemeldete und genehmigte Route zwischen Essingen und Wasseralfingen abgedeckt“ gewesen. Im Anschluss kamen etwa 200 Landwirtinnen und Landwirte, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger, unterhalb der Limes-Thermen zu einem Mahnfeuer zusammen. Johannes Strauß vom Landesbauernverband hielt eine kurze Ansprache. Das SWR-Fernsehen war vor Ort.

„Die aktuelle Entscheidung der Bundesregierung, die Agrardieselvergünstigungen in den nächsten Jahren schrittweise abzubauen, hat auch bei uns Landwirten im Ostalbkreis das Fass zum Überlaufen gebracht“, heißt es weiter. „Seit Jahrzehnten werden Landwirte mit immer neuen Vorschriften und immer noch mehr Bürokratie überhäuft. Eine Politik, die aus städtischer Perspektive gemacht wird, ohne die ländlichen Gegebenheiten zu kennen, stülpt uns Idealvorstellungen über, die vollkommen realitätsfern sind.“

Der Blick auf kleinbäuerliche Strukturen von oben herab übersehe, wie nachhaltig und zukunftsorientiert die Branche arbeite: „Jeder Landwirt möchte einen gesunden Betrieb, wirtschaftlich sowie ökologisch, an seine Kinder weitergeben“, schreibt der Verein. Die städtische Perspektive übersehe auch, „welche Hingabe zu Tier und Umwelt in unserem Beruf vorhanden ist: Nur ein gesundes Tier bringt gute Leistung, nur ein gesunder Boden bringt gute Erträge. Dafür arbeiten wir 365 Tage im Jahr und sind 24/7 in Rufbereitschaft.“

Die städtische Perspektive übersehe vor allem, wie viel Fachkenntnis in dem Beruf stecke. Man könne nicht einfach eben mal „Bauer“ sein oder sich Fachkenntnis „anlesen“. Die Ausbildung dauere drei Jahre und beinhalte schulischen Unterricht neben der Lehre in einem Meisterbetrieb, auch das landwirtschaftliche Studium werde von immer mehr jungen Landwirten absolviert. Ein Gespür für Tier, Mensch und Umwelt seien Voraussetzung.

„Gefüllte Supermarktregale sind uns Landwirten zu verdanken, auch das eine Tatsache, die in den Hintergrund gerät vor Diskussionen um Klimaschutz und Artensterben“, fährt der Verein fort, „wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bedanken bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Unterstützung und ihr Verständnis, für ihre Geduld auf den Straßen und jedes ermutigende Wort. Wir bedanken uns für die schnelle Genehmigung des Mahnfeuers beim Ordungsamt der Stadt Aalen und für den Einsatz der Polizei. Wir bedanken uns bei unseren Fahrerinnen und Fahrern, die vorausschauend und diszipliniert unterwegs waren und die ihre Betriebe einen Tag alleine gelassen haben, um gemeinsam für das Überleben unserer Familienbetriebe auf der Ostalb (und in ganz Deutschland) zu demonstrieren.“

„Zuletzt wollen wir uns bei unseren Familien bedanken, die daheim auf den Höfen die Stellung halten, wenn wir demonstrieren gehen, die die Tiere füttern, melken, versorgen, nach kleinen Kindern schauen und nebenher uns Fahrer verpflegen. Damit ein Traktor vom Hof fahren kann, ist die ganze Familie zu Hause gefragt und muss zusammen stehen“, schließt die Pressemitteilung, die im Namen des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Wasseralfingen von Richard Klopfer (Vorsitzender) und Hans-Peter Stütz (zweiter Vositzender) unterzeichnet ist.